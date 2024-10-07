Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        22
        Samsunspor
        SAMS
        18
        Beşiktaş
        BJK
        17
        Fenerbahçe
        FB
        16
        Rams Başakşehir
        İBFK
        14
        Göztepe
        GÖZ
        12
        ikas Eyüpspor
        EYP
        12
        Tümosan Konyaspor
        KON
        11
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        10
        Trabzonspor
        TS
        9
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        9
        Kasımpaşa
        KSM
        8
        Net Global Sivasspor
        SVS
        8
        Antalyaspor
        ANT
        8
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        7
        Gaziantep FK
        GFK
        5
        Bellona Kayserispor
        KYS
        4
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        3
        Adana Demirspor
        ADS
        1
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Mauro Icardi kayıp! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Mauro Icardi kayıp!

        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, Corendon Alanyaspor'la karşı karşıya geldi ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılıların Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, bu maçta da etkisiz bir performans gösterdi.

        Giriş: 07.10.2024 - 09:50 Güncelleme: 07.10.2024 - 10:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Icardi kayıp!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Galatasaray, milli maç arası öncesinde hata yapmayarak çıkışta olan Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılıları galibiyete taşıyan gol Yunus Akgün'den gelirken, takımın en büyük gol umudu Mauro Icardi ise yine etkisiz bir performans sergiledi.

        RFS maçının ardından Alanyaspor karşısında da varlık gösteremeyen Arjantinli yıldız, 81 dakika sahada kalmasına rağmen hiç şut atamadı. Topla yalnızca 26 kez buluşan Icardi, girdiği beş ikili mücadelenin sadece birini kazanabildi ve gol yollarında etkisiz kaldı.

        Icardi'ye ise teknik direktör Okan Buruk sahip çıktı. Maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında oyuncunun fiziksel durumu sorulduğunda Buruk, "Yürüyen Icardi eleştirilerine katılmıyorum. Sahada elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Sakatlıktan dönen bir oyuncunun bu kadar süre oynamak istemesi bizim için önemli. Icardi bizim yıldızımız" açıklamasını yaptı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çocuğun önünde 'uzaklaştırma' kararına rağmen!
        Çocuğun önünde 'uzaklaştırma' kararına rağmen!
        Ortopedi servisine girdi! Hastanede kurşun yağmuru!
        Ortopedi servisine girdi! Hastanede kurşun yağmuru!
        Firari hükümlünün yakınları taş ve sopa ile saldırdı! Polis vurarak yakaladı!
        Firari hükümlünün yakınları taş ve sopa ile saldırdı! Polis vurarak yakaladı!
        Tünelde ters yönde gittiler iddiası... Ölüm yarışı!
        Tünelde ters yönde gittiler iddiası... Ölüm yarışı!
        Kazakistan nükleer santrale 'Evet' dedi!
        Kazakistan nükleer santrale 'Evet' dedi!
        Işığın bile kaçamadığı nokta!
        Işığın bile kaçamadığı nokta!
        "Hristiyanım ama Türk'ün hasıyım"
        "Hristiyanım ama Türk'ün hasıyım"
        Altın zirveden düştü, petrol geriledi
        Altın zirveden düştü, petrol geriledi
        Düşük ÖTV'li G Serisi Türkiye'ye geldi
        Düşük ÖTV'li G Serisi Türkiye'ye geldi
        Eserlerimiz; geldi, geliyor, gelecek"
        Eserlerimiz; geldi, geliyor, gelecek"
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Gerilim tırmandı! İsrail 7 Ekim için alarmda
        Gerilim tırmandı! İsrail 7 Ekim için alarmda
        Makamında silahlı saldırıya uğradı!
        Makamında silahlı saldırıya uğradı!
        İş başvurusuna 48 yıl sonra haber geldi
        İş başvurusuna 48 yıl sonra haber geldi
        Dünya haritasından silinmiş devletler!
        Dünya haritasından silinmiş devletler!
        Şöhret kapısını birlikte araladılar
        Şöhret kapısını birlikte araladılar
        "60 dakikalık Galatasaray"
        "60 dakikalık Galatasaray"
        Mustafa Denizli: G.Saray'ın en iyisi!
        Mustafa Denizli: G.Saray'ın en iyisi!
        Kasımpaşa'ya VAR engeli!
        Kasımpaşa'ya VAR engeli!
        "Son anda virajı dönemedi"
        "Son anda virajı dönemedi"
        Habertürk Anasayfa