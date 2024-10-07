Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.130,09 %0,23
        DOLAR 34,2631 %0,02
        EURO 37,6163 %0,00
        GRAM ALTIN 2.920,21 %-0,05
        FAİZ 42,93 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 35,23 %-0,71
        BITCOIN 63.609,00 %1,58
        GBP/TRY 44,9324 %-0,09
        EUR/USD 1,0969 %-0,05
        BRENT 78,54 %0,63
        ÇEYREK ALTIN 4.774,54 %-0,05
        Haberler Ekonomi Otomobil Mercedes-Benz elektrikli G-Serisi'ni satışa sundu - Otomobil Haberleri

        Mercedes-Benz'den Türkiye'de şarj ağı planı

        Mercedes-Benz, tamamen elektrikli yeni G-Serisi'ni Türkiye'de satışa sundu. Otomobil sürüş özellikleri ile olduğu kadar, kendi etrafında 360 derece dönebilme gibi kabiliyetleri ile de dikkat çekiyor. Aracın lansmanında açıklamalarda bulunan Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, "Türkiye'de geçtiğimiz yıl elektrikli araç satışlarımızın oranı pazar ortalamasının üzerine çıkarak yaklaşık yüzde 15 oldu. Hedefimiz yıl sonunda bu oranın yüzde 20'ye ulaşması" dedi. Bekdikhan, şarj ağı kurmak üzere çalışmalar yaptıklarını da belirterek, "İşbirlikleri üzerinde çalışıyoruz. Bu kapsamda hali hazırda şarj ağı olarak faaliyet gösteren şirketler ile görüşüyoruz" bilgilerini paylaştı. Yiğitcan Yıldız yazdı...

        Giriş: 07.10.2024 - 08:32 Güncelleme: 07.10.2024 - 08:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düşük ÖTV'li G Serisi Türkiye'ye geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Alman üretici Mercedes-Benz, yeni G-Serisi'nin yüzde 100 elektrikli versiyonunu Türkiye'de satışa sundu.

        Türkiye’de 13 milyon 540 bin 500 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulan tamamen elektrikli arazi aracı, dış tasarımındaki genel hatları 45 yıldır değişmeden korurken, kabin içinde ise Alman markanın diğer modellerine uyum sağlar hale gelmiş durumda.

        Elektrikli G Serisi yüzde 60 ÖTV diliminde yer alırken, içten yanmalı motora sahip versiyonlar ise yüzde 220 ÖTV diliminde bulunuyor.

        'HEDEF SATILAN 5 ARAÇTAN 1'İNİN ELEKTRİKLİ OLMASI'

        Elektrikli G-Serisi’nin Kapadokya’da gerçekleşen lansmanında açıklamalarda bulunan Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, giderek ivmelenen elektrikli otomobil pazarında en zengin ürün gamlarından birini sunduklarını belirtti.

        REKLAM

        Marka olarak elektrikli araçta konforu ve lüksü yaşatmayı amaçladıklarını söyleyen Bekdikhan, "2039 yılında hedefimiz karbon nötr bir otomobil filosu yaratmak ve bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Batarya teknolojisini iyileştirmek için yatırımlar yapıyor, araçlarımızı üretirken giderek daha fazla geri dönüştürülmüş malzeme kullanıyoruz. Yeni otomobil satışlarımızda elektrikli otomobillerin ve plug-in hibritlerin küresel payının bu on yılın ikinci yarısında yüzde 50'ye ulaşacağını öngörüyoruz. Türkiye’de geçtiğimiz yıl elektrikli araç satışlarımızın oranı pazar ortalamasının üzerine çıkarak yaklaşık yüzde 15 oldu. Hedefimiz yıl sonunda bu oranın yüzde 20’ye ulaşması" dedi.

        Bekdikhan, şarj ağı kurmak üzere çalışmalar yaptıklarını da belirterek, "İşbirlikleri üzerinde çalışıyoruz. Bu kapsamda hali hazırda şarj ağı olarak faaliyet gösteren şirketler ile görüşüyoruz" bilgilerini de paylaştı.

        Mercedes-Benz Otomotiv Satış ve Pazarlama Direktörü Dr. Nadine Adam da, G-Serisi’nin 1979 yılında ilk üretildiğinden bu yana küçük değişiklikler ile günümüze kadar gelerek tasarımını koruduğunu vurguladı. Adam, "Dünyada bugüne kadar yaklaşık 564 binden fazla satışı gerçekleşen G-Serisi gerek arazide gerekse şehir içinde kullanım keyfi sunuyor. Şimdi de tamamen elektrikli olarak üretilen Mercedes-Benz G 580, modern sürüş destek sistemleri, daha yüksek konfor ve gelişmiş dijitalleşme sayesinde performansını daha da artırdı" diye konuştu.

        KENDİ ETRAFINDA DÖNEBİLİYOR

        Araçta, geleneksel içten yanmalı motorlu varyantlar gibi, elektrikli sürüşü destekleyecek şekilde güçlendirilen merdiven şasisine entegre edilmiş lityum-iyon batarya görev yapıyor. 'G 580' olarak adlandırılan modelin 116 kWsa kapasiteli bataryası araca 450 kilometreye ulaşan menzil sağlıyor.

        REKLAM

        Tekerleklerin yakınında bulunan maksimum 432 kW toplam güç üreten bağımsız kontrollü elektrik motoru, seçilebilir 'Low Range' arazi vites küçültme ile ağır arazi şartlarında araca kabiliyet sağlıyor.

        'G-Turn', aracın gevşek veya asfaltsız yüzeylerde bulunduğu noktada kendi etrafında dönmesini sağlarken, 'G-Steering' işlevi arazide sürüş sırasında önemli ölçüde dar bir dönüş açısıyla aracın yönlendirilmesine ve dönmesine imkân veriyor.

        Üç vitesli akıllı arazi ağır vites fonksiyonu 'Off-road Crawling', arazi sürüşü için hız sabitleyici bir işlev görerek sürücü arazide gezinmeye odaklanırken sürüş gücünü koruyor.

        DIŞTAN EN BÜYÜK FARK BAGAJ KAPISINDA

        Elektrikli G Serisi'nin tasarımında, içten yanmalı motora sahip versiyonlara göre bir takım farklar da bulunuyor. Bu özellikler arasında hafifçe yükseltilmiş kaput, ışıklı radyatör paneli ve bagaj kapısı üzerindeki kutu bulunuyor.

        Belki de elektrikli versiyonun en büyük görsel değişikliği olan bu kutu yerine ise, isteğe bağlı olarak içten yanmalı motora sahip versiyonlarda olduğu gibi yedek lastik de alınabiliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ortopedi servisine girdi! Hastanede kurşun yağmuru!
        Ortopedi servisine girdi! Hastanede kurşun yağmuru!
        Gerilim tırmandı! İsrail 7 Ekim için alarmda
        Gerilim tırmandı! İsrail 7 Ekim için alarmda
        Firari hükümlünün yakınları taş ve sopa ile saldırdı! Polis vurarak yakaladı!
        Firari hükümlünün yakınları taş ve sopa ile saldırdı! Polis vurarak yakaladı!
        Kazakistan nükleer santrale 'Evet' dedi!
        Kazakistan nükleer santrale 'Evet' dedi!
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Işığın bile kaçamadığı nokta!
        Işığın bile kaçamadığı nokta!
        Makamında silahlı saldırıya uğradı!
        Makamında silahlı saldırıya uğradı!
        İş başvurusuna 48 yıl sonra haber geldi
        İş başvurusuna 48 yıl sonra haber geldi
        Nişantaşı'nda iki gece üst üste silahlı saldırı
        Nişantaşı'nda iki gece üst üste silahlı saldırı
        Şöhret kapısını birlikte araladılar
        Şöhret kapısını birlikte araladılar
        Kamyonla otomobil çarpıştı! Karı-koca öldü
        Kamyonla otomobil çarpıştı! Karı-koca öldü
        Dünya haritasından silinmiş devletler!
        Dünya haritasından silinmiş devletler!
        Acı veda
        Acı veda
        Macron ile Netanyahu "silah ambargosunu" görüştü
        Macron ile Netanyahu "silah ambargosunu" görüştü
        "60 dakikalık Galatasaray"
        "60 dakikalık Galatasaray"
        Mustafa Denizli: G.Saray'ın en iyisi!
        Mustafa Denizli: G.Saray'ın en iyisi!
        "Vatandaşlar farkında olmadan suça bulaşıyor"
        "Vatandaşlar farkında olmadan suça bulaşıyor"
        Kasımpaşa'ya VAR engeli!
        Kasımpaşa'ya VAR engeli!
        Beşiktaş son dakikada yıkıldı!
        Beşiktaş son dakikada yıkıldı!
        "Son anda virajı dönemedi"
        "Son anda virajı dönemedi"
        Habertürk Anasayfa