Mercedes-Benz'den Türkiye'de şarj ağı planı
Mercedes-Benz, tamamen elektrikli yeni G-Serisi'ni Türkiye'de satışa sundu. Otomobil sürüş özellikleri ile olduğu kadar, kendi etrafında 360 derece dönebilme gibi kabiliyetleri ile de dikkat çekiyor. Aracın lansmanında açıklamalarda bulunan Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, "Türkiye'de geçtiğimiz yıl elektrikli araç satışlarımızın oranı pazar ortalamasının üzerine çıkarak yaklaşık yüzde 15 oldu. Hedefimiz yıl sonunda bu oranın yüzde 20'ye ulaşması" dedi. Bekdikhan, şarj ağı kurmak üzere çalışmalar yaptıklarını da belirterek, "İşbirlikleri üzerinde çalışıyoruz. Bu kapsamda hali hazırda şarj ağı olarak faaliyet gösteren şirketler ile görüşüyoruz" bilgilerini paylaştı. Yiğitcan Yıldız yazdı...
Alman üretici Mercedes-Benz, yeni G-Serisi'nin yüzde 100 elektrikli versiyonunu Türkiye'de satışa sundu.
Türkiye’de 13 milyon 540 bin 500 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulan tamamen elektrikli arazi aracı, dış tasarımındaki genel hatları 45 yıldır değişmeden korurken, kabin içinde ise Alman markanın diğer modellerine uyum sağlar hale gelmiş durumda.
Elektrikli G Serisi yüzde 60 ÖTV diliminde yer alırken, içten yanmalı motora sahip versiyonlar ise yüzde 220 ÖTV diliminde bulunuyor.
'HEDEF SATILAN 5 ARAÇTAN 1'İNİN ELEKTRİKLİ OLMASI'
Elektrikli G-Serisi’nin Kapadokya’da gerçekleşen lansmanında açıklamalarda bulunan Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, giderek ivmelenen elektrikli otomobil pazarında en zengin ürün gamlarından birini sunduklarını belirtti.
Marka olarak elektrikli araçta konforu ve lüksü yaşatmayı amaçladıklarını söyleyen Bekdikhan, "2039 yılında hedefimiz karbon nötr bir otomobil filosu yaratmak ve bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Batarya teknolojisini iyileştirmek için yatırımlar yapıyor, araçlarımızı üretirken giderek daha fazla geri dönüştürülmüş malzeme kullanıyoruz. Yeni otomobil satışlarımızda elektrikli otomobillerin ve plug-in hibritlerin küresel payının bu on yılın ikinci yarısında yüzde 50'ye ulaşacağını öngörüyoruz. Türkiye’de geçtiğimiz yıl elektrikli araç satışlarımızın oranı pazar ortalamasının üzerine çıkarak yaklaşık yüzde 15 oldu. Hedefimiz yıl sonunda bu oranın yüzde 20’ye ulaşması" dedi.
Bekdikhan, şarj ağı kurmak üzere çalışmalar yaptıklarını da belirterek, "İşbirlikleri üzerinde çalışıyoruz. Bu kapsamda hali hazırda şarj ağı olarak faaliyet gösteren şirketler ile görüşüyoruz" bilgilerini de paylaştı.
Mercedes-Benz Otomotiv Satış ve Pazarlama Direktörü Dr. Nadine Adam da, G-Serisi’nin 1979 yılında ilk üretildiğinden bu yana küçük değişiklikler ile günümüze kadar gelerek tasarımını koruduğunu vurguladı. Adam, "Dünyada bugüne kadar yaklaşık 564 binden fazla satışı gerçekleşen G-Serisi gerek arazide gerekse şehir içinde kullanım keyfi sunuyor. Şimdi de tamamen elektrikli olarak üretilen Mercedes-Benz G 580, modern sürüş destek sistemleri, daha yüksek konfor ve gelişmiş dijitalleşme sayesinde performansını daha da artırdı" diye konuştu.
KENDİ ETRAFINDA DÖNEBİLİYOR
Araçta, geleneksel içten yanmalı motorlu varyantlar gibi, elektrikli sürüşü destekleyecek şekilde güçlendirilen merdiven şasisine entegre edilmiş lityum-iyon batarya görev yapıyor. 'G 580' olarak adlandırılan modelin 116 kWsa kapasiteli bataryası araca 450 kilometreye ulaşan menzil sağlıyor.
Tekerleklerin yakınında bulunan maksimum 432 kW toplam güç üreten bağımsız kontrollü elektrik motoru, seçilebilir 'Low Range' arazi vites küçültme ile ağır arazi şartlarında araca kabiliyet sağlıyor.
'G-Turn', aracın gevşek veya asfaltsız yüzeylerde bulunduğu noktada kendi etrafında dönmesini sağlarken, 'G-Steering' işlevi arazide sürüş sırasında önemli ölçüde dar bir dönüş açısıyla aracın yönlendirilmesine ve dönmesine imkân veriyor.
Üç vitesli akıllı arazi ağır vites fonksiyonu 'Off-road Crawling', arazi sürüşü için hız sabitleyici bir işlev görerek sürücü arazide gezinmeye odaklanırken sürüş gücünü koruyor.
DIŞTAN EN BÜYÜK FARK BAGAJ KAPISINDA
Elektrikli G Serisi'nin tasarımında, içten yanmalı motora sahip versiyonlara göre bir takım farklar da bulunuyor. Bu özellikler arasında hafifçe yükseltilmiş kaput, ışıklı radyatör paneli ve bagaj kapısı üzerindeki kutu bulunuyor.
Belki de elektrikli versiyonun en büyük görsel değişikliği olan bu kutu yerine ise, isteğe bağlı olarak içten yanmalı motora sahip versiyonlarda olduğu gibi yedek lastik de alınabiliyor.