Alman üretici Mercedes-Benz, yeni G-Serisi'nin yüzde 100 elektrikli versiyonunu Türkiye'de satışa sundu.

Türkiye’de 13 milyon 540 bin 500 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulan tamamen elektrikli arazi aracı, dış tasarımındaki genel hatları 45 yıldır değişmeden korurken, kabin içinde ise Alman markanın diğer modellerine uyum sağlar hale gelmiş durumda.

Elektrikli G Serisi yüzde 60 ÖTV diliminde yer alırken, içten yanmalı motora sahip versiyonlar ise yüzde 220 ÖTV diliminde bulunuyor.

Elektrikli G-Serisi’nin Kapadokya’da gerçekleşen lansmanında açıklamalarda bulunan Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, giderek ivmelenen elektrikli otomobil pazarında en zengin ürün gamlarından birini sunduklarını belirtti.

Marka olarak elektrikli araçta konforu ve lüksü yaşatmayı amaçladıklarını söyleyen Bekdikhan, "2039 yılında hedefimiz karbon nötr bir otomobil filosu yaratmak ve bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Batarya teknolojisini iyileştirmek için yatırımlar yapıyor, araçlarımızı üretirken giderek daha fazla geri dönüştürülmüş malzeme kullanıyoruz. Yeni otomobil satışlarımızda elektrikli otomobillerin ve plug-in hibritlerin küresel payının bu on yılın ikinci yarısında yüzde 50'ye ulaşacağını öngörüyoruz. Türkiye’de geçtiğimiz yıl elektrikli araç satışlarımızın oranı pazar ortalamasının üzerine çıkarak yaklaşık yüzde 15 oldu. Hedefimiz yıl sonunda bu oranın yüzde 20’ye ulaşması" dedi.

Bekdikhan, şarj ağı kurmak üzere çalışmalar yaptıklarını da belirterek, "İşbirlikleri üzerinde çalışıyoruz. Bu kapsamda hali hazırda şarj ağı olarak faaliyet gösteren şirketler ile görüşüyoruz" bilgilerini de paylaştı.

Mercedes-Benz Otomotiv Satış ve Pazarlama Direktörü Dr. Nadine Adam da, G-Serisi’nin 1979 yılında ilk üretildiğinden bu yana küçük değişiklikler ile günümüze kadar gelerek tasarımını koruduğunu vurguladı. Adam, "Dünyada bugüne kadar yaklaşık 564 binden fazla satışı gerçekleşen G-Serisi gerek arazide gerekse şehir içinde kullanım keyfi sunuyor. Şimdi de tamamen elektrikli olarak üretilen Mercedes-Benz G 580, modern sürüş destek sistemleri, daha yüksek konfor ve gelişmiş dijitalleşme sayesinde performansını daha da artırdı" diye konuştu.