Mazhar Alanson'dan kızına acı veda

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Ünlü şarkıcı Mazhar Alanson'un ilk eşi Hale Alanson'dan doğma kızı Eda Alanson, cuma günü kanser nedeniyle 46 yaşında vefat etti.

Mazhar Alanson, kızı Eda Alanson ile 'Kirpi'de rol almıştı. Eda Alanson'un; yaşamını, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yitirdiği açıklandı. 74 yaşındaki Mazhar Alanson, açıklama yaparak; "Canım kızım melek oldu. Öğle namazıyla Fatih Camii'nden uğurlayacağız. Allah, kimseyi evlat acısıyla sınamasın" dedi.

Eda Alanson, gazetecilik ve metin yazarlığı yapıyordu. 2009 yapımı ‘Kirpi’de babasıyla beraber kameraların karşısına geçen Eda Alanson, filmde hem oyunculuk hem de metin yazarlığını yapmıştı.

REKLAM Eda Alanson, Fatih Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Mazhar Alanson, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, evlat acısının çok zor olduğunu belirterek; "Evlat sahibi olanınız varsa bilirsiniz. Yani söyleyecek pek söz yok, ifade edilecek şeyler değil" dedi.

Sanatçının eşi Biricik Suden, taziyelerini ileten herkese teşekkür ederek, sosyal medyada yaptığı paylaşıma ilişkin; "Mazhar metanetli durmaya çalışırken arayıp Mazhar'dan daha çok bağırarak ağlamak; tabii ki Mazhar bundan olumsuz etkileniyor. Dolayısıyla ricada bulundum" diye konuştu. Arkadaşları ve meslektaşları, Mazhar Alanson'u yalnız bırakmayarak, acısını paylaştı.

Orhan Gencebay, Eda Alanson'un babasının canı ciğeri evladı olduğunu söyleyerek; "Rabbim, her şeyi o bilir şüphesiz. Allah, gani gani rahmet eylesin. Evlat acısı hiçbir şeye benzemez. Allah, hiçbir babaya anneye evlat acısı göstermesin. Nur içinde yatsın. Ben de babayım, babalar bunun ne olduğunu çok iyi hissederler. Allah, sabır versin" ifadelerini kullandı.

Cenazeye ayrıca Mazhar Alanson'un oğlu Hilmi Alanson, MFÖ grubundan Fuat Güner, Özkan Uğur'un eşi Aysun Aslan ve oğlu Alişan Uğur, karikatürist ve oyuncu Hasan Kaçan, Türkiye İzci Federasyonu Başkanı Hasan Subaşı, yapımcı Cengiz Erdem ve İzzet Öz'ün de arasında bulunduğu pek çok kişi katıldı. Mazhar Alanson'un acı günü Haberi Görüntüle