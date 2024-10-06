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        Arbedeye yol açan istinat faciası!

        İstanbul Üsküdar'da istinat duvarı çöken bir inşaatın çalışanları ile tahliye edilen binanın sakinleri arasında arbede çıktı. Tahliye edilen binada oturan Umut Şenel, çökmenin yaşandığı yolla ilgili hukuki sorunun uzun süredir devam ettiğini ve belediyeden bir çözüm beklediklerini belirterek, "Evimizde gece saatlerinde otururken deprem gibi bir ses oldu. Sonra camdan baktığımda buradaki ana su borusunun patladığını gördük. Sonra da koruma tahtaları düşüp yol çöktü" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 12:36 Güncelleme: 06.10.2024 - 12:36
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        Arbedeye yol açan istinat faciası!
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        Üsküdar'da bir inşaatın istinat duvarının yol ile birlikte çöktüğü sokakta, boşaltılan apartmanın sakinleri ile inşaat çalışanları arasında arbede yaşandı.

        AA'da yer alan habere göre gece saatlerinde yaşanan olay sonrası 7 daireli apartmanda yaşayanlar, kendi imkanlarıyla yakınlarının yanına sığındı.

        SOKAĞIN GİRİŞİ KAPATILDI

        Ekipler sokağa giriş çıkışı kapatırken, inşaatın çalışanları da yolun çöken bölümünü suntalarla kapatıp önlem almaya çalıştı. Apartman sakinleri tekrar evlerine girebilmek için bekleyişini sürdürüyor.

        Bu arada, bina sakinleri gazetecilere açıklama yaparken, bir inşaat çalışanının laf atması sonucu kısa süreli arbede yaşandı. Polis ekipleri ve mahalle sakinlerinin araya girmesiyle taraflar ayrıldı.

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        "BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜYLE İRKİLDİK"

        Tahliye edilen binada oturan Melek Şenel, gece evde büyük bir gürültüyle irkildiklerini, pencereden inşaat sahasına baktıklarında yolun çöktüğünü gördüklerini söyledi.

        İnşaatın koruma perdelerinin üç dört defa düştüğünü anlatan Şenel, "Herhangi bir güvenlik önlemi alınmadı. Burada su borusu patladı ve iki saat boyunca İSKİ ekipleri gelene kadar aktı. Gece görevliler geldi ve evimiz mühürlendi. Çocuklarımız uyuyordu. Çoluk çocuk ortada kaldık. Eşyalarımızı çıkaramıyoruz. İnşaat sahipleri 'yol bizim' diyor. Yarın bir yangın olsa itfaiye nasıl ulaşacak?" diye konuştu.

        "HUKUKİ SORUN UZUN SÜREDİR SÜRÜYOR"

        Apartman sakini Umut Şenel ise yolla ilgili hukuki sorunun uzun süredir devam ettiğini ve belediyeden bir çözüm beklediklerini belirterek, şunları söyledi:

        "Evimizde gece saatlerinde otururken deprem gibi bir ses oldu. Sonra camdan baktığımda buradaki ana su borusunun patladığını gördük. Sonra da koruma tahtaları düşüp yol çöktü. İtfaiye ve polisi aradık. Polis ve zabıta ekipleri bizim binamızı mühürlediler. Korktuk, bize gelen yetkili ekipler, büyük bir sıkıntı olduğunu söyledi. Gece vakti komşularımızla kalacak yer aradık. Şimdi mağduruz ve yetkililerden soruna çözüm bulmalarını bekliyoruz."

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