Altın Portakal Film Festivali başladı

"ALTIN PORTAKAL HAYATIN TA KENDİSİ"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de Antalya için Altın Portakal'ın inanmak ve başarmak olduğunu söyledi.

Altın Portakal'ın hayatın ta kendisi olduğunu dile getiren Böcek, şunları kaydetti:

"2019 yılında seçim sürecinde 'Altın Portakal özüne dönecek' sözünü vermiştim. Sözümü tutmuş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Geçtiğimiz yıl, Altın Portakal'ımızın yerel seçim olması nedeniyle, siyasete alet edilmesi hepimizi derinden üzmüştür. Yaşanan talihsizlikleri, üzüntüleri, kırgınlıkları geride bıraktık. Üzerimize düşen ne varsa yapmaya kararlıydık. Sorunları aşabilmek için verdiğimiz mücadelede bize destek olan tüm sanatçı dostlarımıza, basın mensuplarına, sinema emekçilerine ve kıymetli halkımıza bizi yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum."

Böcek, bir kalemle başlayan, senaryo sürecinden, perdedeki son kareye kadar çok büyük emek isteyen sinema sanatının dünya çapında en köklü festivallerinden birine ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını kaydetti.