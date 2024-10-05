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        Haberler Dünya Son dakika haberi İsrail Beyrut'u yine bombaladı | Dış Haberler

        Son dakika haberi İsrail Beyrut'u yine bombaladı

        İsrail saldırıları altındaki Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, İsrail'in hedef gösterdiği noktalarda şiddetli patlamalar meydana geldi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 05.10.2024 - 23:00 Güncelleme: 06.10.2024 - 03:00
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        İsrail, Beyrut'u bombaladı
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        Şehrin güneyindeki farklı noktalarda gerçekleşen biri şiddetli çok sayıda patlamanın ardından dumanlar yükselmeye başladı.

        Patlamalardan kısa süre önce İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya hesabından bazı bölgeleri içeren bir harita yayımlayarak haritada işaretli olan bölge sakinlerinden bulundukları yerleri acilen tahliye etmelerini istemişti.

        Adraee, saldırıların ardından yaptığı açıklamada ise Beyrut'ta Hizbullah hedeflerine saldırılar düzenlediklerini açıkladı.

        İsrail Ordu Sözcüsü, Beyrut'un güneyindeki başka noktalara da Hizbullah'a ait olduğu iddiasıyla saldırı tehdidinde bulundu.

        Öte yandan Lübnan'da yayın yapan özel MTV kanalı ise Beyrut'un güneyindeki Hizbullah'a ait Al Manar televizyonuna ait stüdyolarda yangın çıktığını bildirdi.

        - ⁠İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 1411 kişi öldü

        Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

        Lübnan makamlarına göre, Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1411 kişi öldü.

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        #israil
        #Dahiye
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