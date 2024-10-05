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        Haberler Dünya İsrail resmen itiraf etti | Dış Haberler

        Son dakika haberi İsrail resmen itiraf etti

        İsrail Ordusu İran'ın salı günkü saldırısında iki İsrail hava üssünün vurulduğunu doğruladı. İsrail Ordusu Sözcüsü "İran'ın saldırısı Nevatim Üssü'nü vurdu ancak hava kuvvetleri savaşçılarından hiçbiri zarar görmedi" dedi. İran'ın saldırısını 'tarihteki büyük saldırılardan biri' olarak nitelendiren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "İran bize yüzlerce füzeyle saldırdı, yanıt vereceğiz" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2024 - 20:44 Güncelleme: 05.10.2024 - 22:37
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        İsrail resmen itiraf etti
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        İsrail Ordusu İran'ın salı günkü saldırısında Nevatim ve Tel Nof olmak üzere iki İsrail hava üssünün vurulduğunu doğruladı.

        İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari "İran'ın saldırısı Nevatim Üssü'nü vurdu ancak hava kuvvetleri savaşçılarından hiçbiri zarar görmedi" dedi.

        Hagari, "İran’ın füze saldırısına cevabımız İsrail’in en doğru olduğuna karar verdiği zamanda gelecek" diye konuştu.

        NETANYAHU: İRAN BİZE YÜZLERCE FÜZEYLE SALDIRDI

        İran'ın saldırısını 'tarihteki büyük saldırılardan biri' olarak nitelendiren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "İran bize yüzlerce füzeyle saldırdı, yanıt vereceğiz" ifadelerini kullandı. Netanyahu konuşmasında, "İran, bize karşı olan tüm tehditlerin arkasında duruyor. Dünyada hiçbir ülke böyle bir saldırıyı kabul etmedi, edemezdi, İsrail de kabul etmeyecek" dedi...

        Macron'dan "İsrail'e silah sevkiyatı dursun" çağrısı
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        MACRON'A MESAJ

        Netanyahu konuşmasında, "İsrail'e silah sevkiyatı dursun" çağrısı yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sözlerine tepki göstererek, "İsrail onların desteği olmadan da kazanacak, ancak utançları savaş kazanıldıktan sonra bile devam edecek" ifadelerini kullandı.

        Ayrıntılar geliyor...

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