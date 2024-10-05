Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında kullanacağı silah sevkiyatını durdurma çağrısında bulundu.

France Inter radyosuna konuşan Macron, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını değerlendirdi.

Macron, bölgede önceliğin siyasi bir çözüme geri dönmek ve Gazze'deki saldırılarda kullanılacak silah sevkiyatını durdurmak olduğunu ifade etti.

Fransa'nın bu kapsamda İsrail'e silah göndermediğini savunan Macron, İsrail'in, uluslararası hukuk ve insani hukuka uyarak kendisini savunması gerektiğini ifade etti

Macron, "Sivil halkı feda ederek terörle mücadele etmiyoruz." ifadesini kullanarak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Fransa'nın tutumunu dikkate almamasını eleştirdi. Emmanuel Macron, "Sesimiz duyulmuyor ve bu bir hata; bu, İsrail'in gelecekteki güvenliği için de bir hata." dedi.

Macron, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına da değerlendirerek, "Lübnan, yeni bir Gazze olamaz." diye konuştu.

Muhalif milletvekili Thomas Portes ise, açıklama sonrasında hükümetin politikalarını eleştirerek, “Emmanuel Macron, Gazze'de kullanılmak üzere İsrail'e yapılan silah sevkiyatının durdurulmasından yana olduğunu açıkladı. Hükümet aylardır bize Gazze'de kullanılmak üzere İsrail'e silah sevkiyatı yapmadığını söylüyor. Macron aylardır yalan söylüyor ve Fransa savaş suçlularını silahlandırıyor” ifadelerini kullandı.