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        Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya haberleri: Bir tek kızı vardı! Sonay'ı boğdular - Son dakika haberleri | Son dakika haberleri

        Bir tek kızı vardı! Sonay'ı boğdular!

        Mersin'de U.A., sevgilisi Sonay Öztürk Aslan'ı boğduktan sonra tabanca ile intihar etti. Olay sırasında evde olmadığı öğrenilen 10 yaşındaki kız çocuğu annesi Sonay Öztürk Aslan, otopsi işlemleri sonrası defnedildi. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 16:06 Güncelleme: 05.10.2024 - 16:06
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        Bir tek kızı vardı! Sonay'ı boğdular!
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        Antalya'da olay, dün Mezitli ilçesine bağlı Kuyuluk Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, U.A., bir süredir görüştüğü sevgilisi Sonay Öztürk Aslan'ın evine geldi.

        SEVGİLİSİ TARTIŞIRKEN BOĞDU

        DHA'da yer alan habere göre U.A. burada henüz bilinmeyen bir nedenle sevgilisini boğarken, kadının cesedi akşam saatlerinde bulundu.

        ZANLININ EVİNE OPERASYON DÜZENLENDİ

        Kadının yakınlarının ihbarı ile eve gelen ekipler, Aslan'ın cenazesini otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, U.A.'nin evine operasyon düzenledi.

        BİR KIZ ÇOCUĞU ANNESİYDİ

        U.A.'nın tabanca ile intihar ettiği belirtilirken, olay sırasında evde olmadığı öğrenilen 10 yaşındaki kız çocuğun annesi Sonay Öztürk Aslan otopsi işlemleri sonrası defnedildi. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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        #Antalya
        #Son dakika haberler
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