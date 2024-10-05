Antalya haberleri: Bir tek kızı vardı! Sonay'ı boğdular - Son dakika haberleri | Son dakika haberleri

Antalya haberleri: Bir tek kızı vardı! Sonay'ı boğdular - Son dakika haberleri | Son dakika haberleri

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Antalya'da olay, dün Mezitli ilçesine bağlı Kuyuluk Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, U.A., bir süredir görüştüğü sevgilisi Sonay Öztürk Aslan'ın evine geldi.

SEVGİLİSİ TARTIŞIRKEN BOĞDU DHA'da yer alan habere göre U.A. burada henüz bilinmeyen bir nedenle sevgilisini boğarken, kadının cesedi akşam saatlerinde bulundu.

ZANLININ EVİNE OPERASYON DÜZENLENDİ Kadının yakınlarının ihbarı ile eve gelen ekipler, Aslan'ın cenazesini otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, U.A.'nin evine operasyon düzenledi.

BİR KIZ ÇOCUĞU ANNESİYDİ U.A.'nın tabanca ile intihar ettiği belirtilirken, olay sırasında evde olmadığı öğrenilen 10 yaşındaki kız çocuğun annesi Sonay Öztürk Aslan otopsi işlemleri sonrası defnedildi. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.