Kültürel ve sanatsal etkinliklerin merkezi olan bu şehir, aynı zamanda bir eğitim ve bilim merkezi olarak da tanınıyordu. Prag (125,181 nüfus) ve Budapeşte (126,150 nüfus) ise bu dönemde Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun önde gelen kentleri olarak yükseliş gösterdi.