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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat - 7 Ekim Hava durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Batı ve Orta Karadeniz gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Yağışların; Batı Karadeniz ile Bursa, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları kuzeyde 2 ila 4 derece düşecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2024 - 07:34 Güncelleme: 07.10.2024 - 07:34
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        Sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kütahya, Manisa, Çankırı ve Eskişehir çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Karadeniz ile Bursa, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        İstanbul

        Kısmen Güneşli 24°

        Ankara

        Güneşli 26°

        İzmir

        Güneşli 29°

        Antalya

        Güneşli 28°

        Trabzon

        Güneşli 28°

        Bursa

        Güneşli 23°

        Adana

        Güneşli 34°

        Diyarbakır

        Güneşli 32°

        Gaziantep

        Güneşli 32°

        Ağrı

        Güneşli 24°

        Hava sıcaklığının, kuzey kesimlerde yağışla birlikte 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın, genellikle güney ve güneydoğu yönlerden, kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, Batı Karadeniz ile Bursa, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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