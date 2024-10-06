İsrail Beyrut'u yine bombaladı
İsrail, Beyrut'un güneyindeki Dahiye'ye hava saldırısı düzenledi, art arda iki patlama meydana geldi.
İsrail'in saldırıları altındaki Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyinde bulunan Dahiye bölgesinde şiddetli patlama oldu.
Patlama, İsrail ordu sözcüsünün Beyrut'un güneyindeki bazı noktalara Hizbullah'a ait olduğu iddiasıyla saldırı tehdidinde bulunmasının ardından meydana geldi.
5 LÜBNANLI HAYATINI KAYBETTİ
İsrail ordusunun, Lübnanın Sayda kentinin kuzeyindeki Jiyehe bağlı Nabi Yunus mahallesine dün akşam saatlerinde düzenlediği saldırıda 4ü kadın 5 Lübnanlı sivil hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Saldırı sonucu bölgede bulunan bina ve yapılarda büyük hasar meydana geldi.
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