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        Haberler Dünya Ortadoğu Son dakika haberi: İsrail Beyrut'u yine bombaladı | Dış Haberler

        İsrail Beyrut'u yine bombaladı

        İsrail, Beyrut'un güneyindeki Dahiye'ye hava saldırısı düzenledi, art arda iki patlama meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 23:18 Güncelleme: 07.10.2024 - 02:12
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        İsrail Beyrut'u yine bombaladı
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        İsrail'in saldırıları altındaki Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyinde bulunan Dahiye bölgesinde şiddetli patlama oldu.

        Patlama, İsrail ordu sözcüsünün Beyrut'un güneyindeki bazı noktalara Hizbullah'a ait olduğu iddiasıyla saldırı tehdidinde bulunmasının ardından meydana geldi.

        5 LÜBNANLI HAYATINI KAYBETTİ

        İsrail ordusunun, Lübnanın Sayda kentinin kuzeyindeki Jiyehe bağlı Nabi Yunus mahallesine dün akşam saatlerinde düzenlediği saldırıda 4ü kadın 5 Lübnanlı sivil hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Saldırı sonucu bölgede bulunan bina ve yapılarda büyük hasar meydana geldi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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