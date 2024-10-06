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        Haberler Magazin Elif Buse Doğan: Bir sapığım var - Magazin haberleri

        Elif Buse Doğan: Bir sapığım var

        'Samsak Döveci' şarkısıyla tanınan Elif Buse Doğan, İkbal Uzuner ile Ayşenur Halil'in katledilmesine isyan etti. Doğan, bir sapığının olduğunu ve konuyu mahkemeye taşıdığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2024 - 12:27 Güncelleme: 06.10.2024 - 12:27
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          Semih Çelik'in 19 yaşındaki eski sevgilisi Ayşenur Halil'i, ardından aynı yaştaki sınıf arkadaşı İkbal Uzuner'i katletmesi, ulusal boyutta infiale neden oldu. Birçok ünlü, yaptıkları açıklamalarda kanımızı donduran vahşete tepki gösterdi.

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          O ünlülerden biri de; "Daha kaç kadın öldürülecek?" şeklide tepki gösteren Elif Buse Doğan.

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          Elif Buse Doğan; tepkisini; "Ne söylesek boş" diyerek dile getirdi.

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          Elif Buse Doğan, açıklamasına, bir sapığının olduğunu da belirterek; "Bütün yaz konserlerimi en önde izleyen ve tatile gittiğim ülkeye kadar beni takip eden bir sapığım var. Bu olaydan sonra konuyu mahkemeye taşıdık. Uzaklaştırma kararı çıktı ama başıma bir şey gelmeyeceğinin garantisi var mı? Bence yok…" dedi.

          Fotoğraflar: Instagram, X

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