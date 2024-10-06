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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: İki bölge dışında her yer güneşli! | Son dakika haberleri

        İki bölge dışında her yer güneşli!

        Meteoroloji'den yapılan hava durumu tahminine göre bugün sadece Ege'nin kuzeyi ile Trakya bölgesinde yağış bekleniyor. Kırklareli çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olacağı öngörülüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2024 - 09:24 Güncelleme: 06.10.2024 - 09:25
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        İki bölge dışında her yer güneşli!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkemizin batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve batısı ile İzmir’in kuzey kesimleri ve Düzce çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

        Diğer yerlerin de az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor. Yağışların da Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        Hava sıcaklığının ise batı bölgelerde 1-3 derece azalacağı, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği kaydediliyor.

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        İstanbul

        Kısmen Güneşli 28°

        Ankara

        Kısmen Güneşli 29°

        İzmir

        Parçalı bulutlu 30°

        Antalya

        Kısmen Güneşli 28°

        Trabzon

        Güneşli 27°

        Bursa

        Kısmen Güneşli 28°

        Adana

        Güneşli 35°

        Diyarbakır

        Güneşli 31°

        Gaziantep

        Güneşli 31°

        Ağrı

        Güneşli 24°

        Yapılan son değerlendirmelere göre; Kırklareli çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden, olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

        Fotoğraf: AA

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        #son dakika
        #hava durumu
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