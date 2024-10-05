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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mantı imalathanesine saldırı: 3 yaralı | Son dakika haberleri

        Mantı imalathanesine saldırı: 3 yaralı

        İstanbul Maltepe'de bir mantı imalathanesine silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 21:39 Güncelleme: 05.10.2024 - 21:39
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          Maltepe'de, mantı imalathanesine düzenlenen silahlı saldırıda iş yeri sahibi ve 2 oğlu yaralandı. Saldırının, İzmir'de faaliyet gösteren ve Tarım Bakanlığı'nın ifşa ettiği başka bir mantı imalathanesinin sahipleri tarafından gerçekleştirildiği iddia edildi.

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          BAKANLIĞIN DENETİMLERİNDE İFŞA OLDU

          Olay, saat 16.00 sıralarında Zümrütevler Mahallesi Seher Sokak üzerindeki bir mantı imalathanesinde meydana geldi. İddiaya göre, İzmir'de faaliyet gösteren ve Tarım Bakanlığı'nın yaptığı denetimlerde ifşa olan bir mantı imalathanesinin müşterileri, İstanbul'daki başka bir imalathaneyi arayarak mantıyı bu firmadan istedi.

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          MÜŞTERİ TARTIŞMASI

          Bunun üzerine İzmir'deki firma sahipleri, Maltepe'deki imalathaneye geldi. İki firma arasındaki müşteri tartışması silahlı kavgaya dönüştü. İzmir'deki mantı imalathanesinden gelenler iş yeri sahibi ve 2 oğlunu silahla yaraladı. Saldırganlar daha sonra geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

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          Bacaklarından yaralanan iş yeri sahibi Sinan Balkaya ve oğulları Caner ile Aytaç Balkaya ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri iş yerinde inceleme yaptı. Polis ekipleri kaçan silahlı saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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          "İFŞA OLAN FİRMANIN MÜŞTERİLERİ BİZDEN MANTI İSTEDİ"

          İş yeri çalışanı Çetin Gelmez, "Burası mantı imalathanesi olan bir iş yeri. Geçen Tarım Bakanlığı ifşa olan firmaları yayınladı. O firma ifşa olunca onların müşterileri bizi aradı, bize mantı verin diye. Olay ondan dolayı oldu. Belden aşağıya vurdular, ofiste saldırdılar. Çay içtiler, sıkıp gittiler. İzmir'deki bir firma 3 kişi geldiler" diye konuştu.

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          Başka bir iş yeri çalışanı ise, “Başka bir firmayla alakalı bir durum. Patronlarımız yaralı. Baba ve abi kardeş. Durumları iyi. Kaçtılar, yakalandıklarını bilmiyoruz" diye konuştu. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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