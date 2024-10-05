Mantı imalathanesine saldırı: 3 yaralı

"İFŞA OLAN FİRMANIN MÜŞTERİLERİ BİZDEN MANTI İSTEDİ"

İş yeri çalışanı Çetin Gelmez, "Burası mantı imalathanesi olan bir iş yeri. Geçen Tarım Bakanlığı ifşa olan firmaları yayınladı. O firma ifşa olunca onların müşterileri bizi aradı, bize mantı verin diye. Olay ondan dolayı oldu. Belden aşağıya vurdular, ofiste saldırdılar. Çay içtiler, sıkıp gittiler. İzmir'deki bir firma 3 kişi geldiler" diye konuştu.