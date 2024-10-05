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        Haberler Dünya Eski CIA Direktörü Panetta konuştu: İsrail'in İran'a yanıtı, Ortadoğu'da tam ölçekli bir savaş çıkıp çıkmayacağını gösterecek - Öne çıkan haberler | Dış Haberler

        Eski CIA Direktörü Panetta: İsrail'in İran'a yanıtı, Ortadoğu'da tam ölçekli bir savaş çıkıp çıkmayacağını gösterecek

        Eski CIA Direktörü Leon Panetta, "İsrail her şeyi göze alırsa, İran da karşılık verir. Öyle bir andayız ki ya Ortadoğu'daki savaşı sınırlandırmanın bir yolunu bulacağız ya da elimizde tam ölçekli bir savaş olacak" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2024 - 20:51 Güncelleme: 05.10.2024 - 21:24
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        Eski CIA Direktörü, İran-İsrail gerilimini değerlendirdi
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        Eski ABD Savunma Bakanı ve eski ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Leon Panetta, İran-İsrail gerilimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Amerikan haber kanalı MSNBC’ye dün konuk olan Panetta, İsrail’in İran’a tüm gücüyle saldırması halinde Ortadoğu’da tam ölçekli bir savaşın çıkacağını savundu.

        Bölgedeki kriz sürerken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun siyasi emellerini bilmenin zor olduğunu söyleyen Panetta, “Çünkü açıkçası İsrail’in hayatta kalmak için savaştığını düşünüyorum. Bence İsrail’de son birkaç haftadır yaşanan hareketliliğin ana odağının bu” dedi.

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        Eski CIA Direktörü, Lübnan’a düzenlenen saldırıların ve İran’ın gönderdiği füzelerin ardından artık meselenin “İsrail’in İran’a nasıl karşılık vereceği” olduğunu söyledi.

        İsrail’in hedeflerine diplomatik çözüm olmadan ulaşamayacağını vurgulayan Panetta, Ortadoğu’daki çatışmaların gidişatının İsrail’in İran’a nasıl yanıt vereceğine bağlı olduğunu savundu.

        "LİDER KADRO, ASKERİ TESİSLER, NÜKLEER HEDEFLER VURULABİLİR"

        Panetta, “İsrail, İran’ın lider kadrosunu, askeri tesislerini, enerji hedeflerini veya nükleer hedefleri vurabilir. Bunların hepsi ihtimal dahilinde. Hangi hedefi vuracakları bize hem İran’ın nasıl karşılık vereceğine hem de Ortadoğu’da tam ölçekli bir savaşın başlayıp başlamayacağına dair çok şey gösterecek” diye konuştu.

        Panetta, “Asıl önemli olan, İsrail’in sınırlı bir yanıt verip vermeyeceği. İsrail her şeyi göze alırsa, İran da karşılık verir. Öyle bir andayız ki ya Ortadoğu’daki savaşı sınırlandırmanın bir yolunu bulacağız ya da elimizde tam ölçekli bir savaş olacak” ifadelerini kullandı.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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