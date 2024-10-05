Gedson Fernandes'e Milli müjde
Beşiktaş'ta bu sezonun parlayan yıldızlarından Gedson Fernandes'e Portekiz Milli Takımı yolu tekrardan açılabilir
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Siyah-beyazlılarda bu sezon bambaşka bir performans ortaya koyan Gedson Fernandes, 11 maçta 6 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
Gedson şimdiden kariyerinin en skorer sezonuna ulaşırken bu performansıyla Portekiz Milli Takımı'nın da radarına tekrar girdi.
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Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Martinez, Gedson Fernandes ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İspanyol çalıştırıcı, "Gedson için milli takım kapısının açık olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.
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Gedson, daha önce 2 kez hazırlık maçında Portekiz Milli Takımı formasını terletmişti.
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Gedson son olarak 14 Ekim 2018'de İskoçya'ya karşı forma giyerken yaklaşık 6 yıldır milli formdan uzak kaldı.
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Beşiktaş'ın Benfica'dan bonservisinin yüzde 50'sine 6 milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattığı Gedson Fernandes, Portekiz alt yaş kategorilerinde de sık sık milli formayı terletmişti.