Haftanın Kitapları
Biyografiden öyküye, araştırmadan romana, anıdan şiire bu hafta da pek çok kitap okurla buluştu. İşte yeni çıkan kitaplar arasından sizin için seçtiklerimiz... Keyifli okumalar...
- 1
PARÇALANMIŞ MİRAS
(James Wood)
Edebiyat eleştirisinin en önemli isimlerinden James Wood’un edebiyat ve inanç arasındaki bağı irdelediği eseri Parçalanmış Miras, Can Yayınları etiketiyle raflarda. Thomas More’dan Anton Çehov’a, Virginia Woolf’tan Julian Barnes’a çeşitli dönemlerden farklı tarzlarda eser vermiş birçok yazarı mercek altına alan Parçalanmış Miras, yazarların hayatları üzerine ilginç detaylara da yer vererek geniş okur kitlelerince bilinen eserleri alışılageldik okumaların ötesine taşıyan denemelerden oluşuyor. Wood, okurlarını edebiyatın çok yönlü dünyasında inanç ve felsefeyle harmanlanan bir yolculuğa çıkarıyor hem hayattaki hem de kurmacadaki “gerçek”in peşinde bir yolculuğa...
- 2
AYRILIŞ
(Çağan Irmak)
Usta yönetmen Çağan Irmak, 'Gözümden Deliler Taştı' ile başlayan edebiyat yolculuğunda ilk romanı 'Ayrılış'la kelimelerin çalkantılı sularında daha da derinlere iniyor, karanlıklarda yolumuzu bulmamız için bize kör edici bir ışık yakıyor. Ayrılığı imkânsız bir ayrılışın hikâyesi bu... daha önce hiç yazılmayan... Yaralı bir masal bu… daha önce hiç anlatılmayan… Eski İstanbul’da, mezarlığa bakan bahtsız bir köşk. Ve on yedisinde iki kardeş; yan yana yaşayan ama apayrı dünyalara savrulan. Aslında akla hayale gelebilecek tüm zıtların kardeşliği bu roman; barışın ve savaşın, nefretin ve merhametin, uğurun ve lanetin, dostluğun ve düşmanlığın...
- 3
DAİMA İTHAKA
(Luigi Malerba)
Modern İtalyan edebiyatının neoavangart isimlerinden, 1950’lerin basmakalıp sanat anlayışına karşı Marksist ve yapısalcı etkilerle bir araya gelen sanatçıların oluşturduğu Gruppo 63’ün bir üyesi olan Luigi Malerba, en ünlü romanı Daima İthaka’da, Homeros’un bir türlü evine dönemeyen kahramanı Odysseus’un nihayet adasına döndüğünde olanları yazar. İthaki Yayınları'ndan çıkan kitap tüm edebiyatın kökenindeki mitik destanın çağdaş yorumu, modern bir Penelope ile “yalancı” bir kahramanın yüzleşmesi.
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- 4
GÖLGELER ORMANI
(Pik-Shuen Fung)
Pik-Shuen Fung’un ödüllü ilk romanı Gölgeler Ormanı, Düşbaz Kitaplar’dan çıktı! Babasının ölümünden sonra, onunla kuramadığı bağları sorgulayan bir kadının yas tutma hikâyesini merkezine alan roman, göçmenlik deneyimi, kültürel kimlik, aidiyet ve aile sevgisi gibi derin konuları şiirsel bir sadelikle işliyor. Kanada’ya göç eden Çinli bir aileye doğan Pik-Shuen Fung, başkarakterin yaşadığı ailevi ve ruhsal parçalanmaları aktarırken, çocukluğundan bu yana iki dil arasında bölünen yazarın İngilizce ve Çince ifadeler arasında yaşadığı parçalanmalar da romana biçemsel olarak başarıyla yansıyor. Özlemin incelikli mizahla, hüznün göç dinamikleriyle iç içe geçtiği Gölgeler Ormanı, baba-kız ilişkisini farklı noktalardan ele alan hüzünlü, derinlikli ve şefkatli bir yas romanı…
- 5
BLOKE 5
(Luigi Ballerini)
Dokunma, tat alma, koku alma, duyma, görme... Tek tuşla etkinleştirilen nöral implantlar. Her “hata”da başka bir duyunun engellendiği Duyuhareket projesi. Hükümet’in, gençlerin tam itaatkâr bireyler olarak yetişmesi planına ebeveynleri de ortak etmesi... Psikolojik bilimkurgu romanlarıyla sevilen İtalyan yazar Luigi Ballerini, ON8 Yayınları'ndan çıkan Bloke 5'te duyuların bile bloke edilebildiği teknolojik bir toplumu kurguluyor. Ailelerin, çocuklarını itaatkâr bireyler olarak yetiştirmek uğruna duyularını açıp kapatabildiği distopik bir dünyada, güven, özgürlük ve aidiyet kavramları üzerine düşündürüyor. Duyuları bloke edilmiş gençlerin öfkesini cesur bir direniş öyküsüne dönüştürüyor.
- 6
NÖRMANDİYA: BEYNİN GİZEMLERİNE ÇİZGİLERLE YOLCULUK
(Uta Firth - Chris Frith - Alex Firth)
Yaklaşık elli yıllık kariyerleri boyunca beyin hastalıkları üzerine önemli çalışmalara imza atan profesör çift Uta ve Chris Frith, Nöromandiya'da, "Beyin neyi bildiğini nereden bilir?" gibi temel bir sorudan başlayarak bizleri insan beyninin mucizeleri ve gizemleri arasında keyifli, çizgi roman tadında bir yolculuğa çıkarıyor. Domingo Yayınları'ndan çıkan kitapta ikili, nörobilimin doğuşundan otizm ve şizofreni üzerine bizzat gerçekleştirdikleri çığır açıcı araştırmalara, oradan da çeşitlilik, önyargı, güven ve empati gibi sosyal bilişin yeni sınırlarına uzanarak beynimizin işleyişi (ve diğer beyinlerle nasıl işbirliği yaptığı) hakkında sürükleyici ve fazlasıyla eğlenceli bir rehber sunuyor.
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- 7
NATRUANS III: YENİ GÜNDELİK YAŞAM
(Çetin Balanuye)
Akdeniz Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Çetin Balanuye’nin yeni kitabı Naturans III: Yeni Gündelik Yaşam, Ayrıntı Yayınları’ndan çıktı! Naturans serisinin üçüncü ve son kitabında Spinoza’yı bir gündelik yaşam filozofu olarak yeniden ele alan Balanuye, büyük bölümü alışkanlıkla sürdürülen etkinliklerden oluşan, bireylerde tatminsizlik ve mutsuzluk yaratan gündelik yaşam pratiğinin nasıl dönüştürülebileceğine dair güçlü bir sav ortaya koyuyor. Naturans III: Yeni Gündelik Yaşam, yeni bir gündelik yaşam pratiğinin hem düşünülebilir hem de gerçekleştirilebilir olduğunu ileri sürüyor.
- 8
YÜREĞİMDE KANATLANAN KELEBEKLER
(Aynur Ateş Aydın)
Aynur Ateş Aydın'ın şiir kitabı Yüreğimden Kanatlanan kelebekler, Tilki Yayınevi'nden çıktı. Aydın, başlarda bastırmaya, başkalarının okumasına sunmaya değer bulmadığı duyguları gönlünden taşınca, onları kelebeklerin kanatlarına nakşetmeye karar vermiş. Bir öğretmen olan Aynur Ateş Aydın, yıllarca öğrencilerine gönlünden eksilmeyen parçalar verirken bir yandan da onlardan beslenmiş. Hayat onu öğrencilerinden uzak düşürecek şartları getirdiğinde ise özlemini, sevgisini mısralarına dökmüş. İşte bu şiirler o özlemin ve sevginin şiirleri.