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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Aracı kurumlara ceza deprem nedeniyle verilmiş - İş-Yaşam Haberleri

        Aracı kurumlara ceza deprem nedeniyle verilmiş

        Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) açığa satış ve depo şartlarına uymadıkları gerekçesiyle ceza yağdırdığı aracı kurum yöneticileri cezaların deprem sırasında yaşanan karmaşa nedeniyle kendi kusurları da olmayan işlemler nedeniyle verildiğini açıkladı. SPK dün aracı kurumlara 1,9 ile 5,8 milyon lira arasında toplam 222 milyon lira ceza kesmişti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2024 - 17:20 Güncelleme: 04.10.2024 - 17:25
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        Aracı kurum yöneticilerinden itiraz
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        Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) açığa satış ve depo şartlarına uymadıkları gerekçesiyle ceza yağdırdığı aracı kurum yöneticileri cezaların deprem sırasında yaşanan karmaşa nedeniyle kendi kusurları da olmayan işlemler nedeniyle verildiğini açıkladı. SPK dün aracı kurumlara 1,9 ile 5,8 milyon lira arasında toplam 222 milyon lira ceza kesmişti.

        Borsa Aracı Kurumları Yöneticileri Derneği yaptığı açıklamada 3 Ekim 2024 tarih ve 2024/50 sayılı SPK Bülteninde ilan edilen ve 6 Şubat 2023 Pazartesi Kahramanmaraş merkezli 11 ilde meydana gelen büyük deprem felaketinin olduğu gün saat 09.52'de, Aracı Kurumlara Tebliğ edilen Kurul’un Depo şartı ve açığa satış yasağı kararının uygulanmaması gerekçe gösterilerek, 53 aracı kuruma İdari Para Cezası kesildiği belirtildi.

        'HIZLA KARARI UYGULADIK'

        Dernekten yapılan açıklamada şunlar ifade edildi: "Bilindiği gibi yüzbinlerce insanımızın enkaz altında kaldığı, belirsizliğin olduğu büyük felaket gününde hepimiz geçmiş 17 Ağustos 1999 depremi sonrasında olduğu gibi Borsa’da işlemlerin geçici olarak durdurulmasını beklerken sabah açılış seansı 09.40 da başlatılmış olup, seans açıldıktan sonra SPK kararı tüm aracı kurumlara iletilmiştir. Sistemde farklı uygulama otomasyon programlarının olması, banka kökenli aracı kurumların banka sistemleriyle gün başı entegrasyon yapmaları gibi son derece önemli teknik zorunluluklara rağmen tüm aracı kurumlar başta Depo şartı kuralı olmak üzere, çok kısa bir süre içerisinde hızla sistemlerini ilgili karara uygun hale getirerek adapte etmişlerdir. Depo şartı kuralı SPK tarafından 6 Şubat 2023 Pazartesi akşamı (aynı gün) kaldırılmıştır. Borsa işlemleri ise 8 Şubat 2023 Çarşamba günü gecikmeli olarak nihayet durdurulmuştur. Başta iletişimsizlik, adapte olabilmek için çok kısa zaman olması ve otomasyon sistemlerindeki teknik problemlerin büyük etkisine rağmen 1 günlük sürede depo şartı kuralına uygun olmayan son derece cüz’i miktarda işlem gerçekleşmiş olması dikkate alınmayarak, sanki depo şartı kuralı aracı kurumlarca ihlal edilmiş gibi, ayrıca birtakım işlemlerin açığa satış olarak değerlendirilerek olaydan 1,5 sene sonra 53 aracı kuruma konuya ilişkin idari para cezası verilmesinin isabetli bir değerlendirme olmadığını saygıyla kamuoyunun bilgisine arz ederiz."

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        #ceza
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