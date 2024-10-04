UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
Avrupa'da haftayı 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle kapattık. Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Rapid Wien'e 2-1 mağlup oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde ise Beşiktaş evinde Eintracht Frankfurt'a 3-1 kaybetti. Galatasaray deplasmanda Letonya ekibi RFS ile 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe ise Hollanda'da Twente karşısında sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı. Türkiye'nin ülke puanı sıralamasındaki en önemli rakibi Çekya 4 takımla yoluna devam ediyor. İşte ülke puanındaki son durumumuz...
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Futbolda gözler bir kez daha Avrupa’ya gidecek takım sayısı ve oynanacak eleme sayısına doğrudan etki eden UEFA ülke puanı sıralamasında...
Avrupa'da bu hafta; Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Rapid Wien'e 2-1 mağlup oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde ise Beşiktaş evinde Eintracht Frankfurt'a 3-1 kaybetti. Galatasaray deplasmanda Letonya ekibi RFS ile 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe ise Hollanda'da Twente karşısında sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı. Alınacak her galibiyet ve her puanın oldukça önemli olduğu haftayı temsilcilerimiz 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle tamamladı ve 400 puan alabildi.
Türkiye, 2023-2024 sezonunda yakaladığı çıkışla 3 basamak yükselmişti.
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Ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin en yakın rakibi Çekya... Çekler, Avrupa'da haftayı 3 beraberlik, 1 mağlubiyet ile tamamladı.
Takipte olduğumuz rakibimiz Çekya'nın temsilcilerinden Slavia Prag, Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart ile 1-1 berabere kaldı. Slavia Prag ise Avrupa Ligi'nde evinde Ajax ile yenişemedi: 1-1. Viktoria Plzen'in konuk ettiği Ludogorets maçında ise gol sesi çıkmadı. Konferans Ligi'nde Mlada Boleslav, FC Noah'a 2-0 yenildi.
Yeni sezonda Avrupa kupalarında 4 takımla mücadele eden Çekler, alınan sonuçların ardından sıralamada Türkiye’nin önüne geçti. 2023-2024 sezonunu 9. basamakta bitiren Türkiye, yeni sezonda 1 basamak geriledi.
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İLK 10 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT GİDİYOR
Şampiyonlar Ligi'ne direk takım gönderilmek için Türkiye'nin en az 10. sıraya yerleşmesi gerekiyor. Son 5 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor.
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İşte UEFA ülke puanı sıralaması
1- İngiltere - 92,160
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2- İtalya - 81,231
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3- İspanya - 75,703
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4- Almanya - 74,035
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5- Fransa - 61,379
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6- Hollanda - 56,566
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7- Portekiz - 52,616
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8 - Belçika - 46,000
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9- Çekya - 40,450
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10- TÜRKİYE - 37,300
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11- Norveç - 32.250
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12- Avusturya - 31,000
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13- İsrail - 30,625
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14- Danimarka - 30,075
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15- Yunanistan - 30,000
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