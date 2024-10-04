UEFA ülke puanı sıralamasında son durum

Futbolda gözler bir kez daha Avrupa’ya gidecek takım sayısı ve oynanacak eleme sayısına doğrudan etki eden UEFA ülke puanı sıralamasında...

Avrupa'da bu hafta; Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Rapid Wien'e 2-1 mağlup oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde ise Beşiktaş evinde Eintracht Frankfurt'a 3-1 kaybetti. Galatasaray deplasmanda Letonya ekibi RFS ile 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe ise Hollanda'da Twente karşısında sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı. Alınacak her galibiyet ve her puanın oldukça önemli olduğu haftayı temsilcilerimiz 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle tamamladı ve 400 puan alabildi.

Türkiye, 2023-2024 sezonunda yakaladığı çıkışla 3 basamak yükselmişti.