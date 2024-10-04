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        Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya haberleri: Hala, dayı çocuklarıydı... Kanlı arazi! - Son haberler | Son dakika haberleri

        Hala, dayı çocuklarıydı... Kanlı arazi!

        Antalya'da, hala ve dayı çocukları arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada, Ali Erdem'in av tüfeğiyle ateş açtığı 40 yaşındaki Abdül Oktay Kaya yaşamını yitirdi, 17 yaşındaki Nevzat Kaya ağır, Selçuk Kaya ise hafif yaralandı. Cinayet şüphelisi Ali Erdem, jandarma tarafından yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 08:34 Güncelleme: 04.10.2024 - 09:28
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        Hala, dayı çocuklarıydı... Kanlı arazi!
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        Antalya'nın Manavgat ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde, aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet olan akraba Kaya ve Erdem aileleri, sorunlu bir araziyi paylaşmak üzere buluştu. Her iki aile fertleri arasında tartışma çıktı.

        BİR KİŞİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

        DHA'da yer alan habere göre tartışmanın kavgaya dönüştüğünü haber alan Ali Erdem, motosikletiyle bölgeye geldi. Ali Erdem'in av tüfeğiyle ateş açması sonucu Abdül Oktay Kaya (40), olay yerinde yaşamını yitirdi.

        1'İ AĞIR 2 KİŞİ DE YARALANDI

        Yaralanan Nevzat Kaya, götürüldüğü hastanedeki müdahalenin ardından Antalya'ya sevk edildi. Saçmaların kulağına isabet ettiği Selçuk Kaya ise olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Abdül Oktay Kaya'nın cansız bedeni, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        JANDARMA MAHALLEDE ÖNLEM ALDI

        Jandarma ekipleri, Ali Erdem'i kısa sürede yakaladı. Şüphelinin kullandığı tüfek ve geldiği motosikleti ise olay yeri yakınında ele geçirildi. Jandarma, olayla ilgili çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Hala ve dayı çocukları olan iki ailenin evlerinin birbirinin yakınında olması ve olası olaylar nedeniyle jandarma komando timleri mahallede önlem aldı.

        ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Kavgaya ilişkin Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekibi tarafından Abdül Oktay Kaya’yı öldürdüğü, Nevzat Kaya'yı da yaraladığı öne sürülen Ali Erdem yakalandı. Genişletilen soruşturma kapsamında Ali Erdem'in yakınları A.E., H.Y.E., R.E. ve suça sürüklenen çocuk R.A.E. de gözaltına alındı.

        Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Manavgat Adliyesi önünde polis ve jandarma ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alınırken, şüpheliler adliyeye yan giriş kapısından alındı.

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