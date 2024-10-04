AFP'ye konuşan kaynak: Hizbullah lideri Nasrallah'ın cenazesi gizli bir yere gömüldü
AFP'ye konuşan Hizbullah'a yakın bir kaynak Nasrallah'ın cenazesinin İsrail tarafından hedef alınacağı endişesiyle geçici olarak gizli bir yere gömüldüğünü aktardı
Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail'in 27 Eylül akşamı Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında hedef alınmış ve 28 Eylül günü Nasrallah'ın öldürüldüğü açıklanmıştı.
Nasrallah'ın cenaze törenine ilişkin Hizbullah tarafından açıklama gelmedi. Ancak bugün AFP'ye konuşan Hizbullah'a yakın bir kaynak, Nasrallah'ın cenazesinin İsrail tarafından hedef alınacağı endişesiyle geçici olarak gizli bir yere gömüldüğünü aktardı.
İsrail'in Lübnan Hizbullahı'na yönelik saldırılarında Hizbullah'ın komuta kademesi büyük kayıplar verdi. Son olarak dün gece İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırılarında Nasrallah'ın halefi olarak görülen Haşim Safiyuddin hedef alındığı iddia edildi.
Safiyuddin'in saldırıda öldürülüp öldürülmediğine ilişkin ise açıklama yapılmadı.
Diğer yandan, İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.
Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.