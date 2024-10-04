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Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail'in 27 Eylül akşamı Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında hedef alınmış ve 28 Eylül günü Nasrallah'ın öldürüldüğü açıklanmıştı.

Nasrallah'ın cenaze törenine ilişkin Hizbullah tarafından açıklama gelmedi. Ancak bugün AFP'ye konuşan Hizbullah'a yakın bir kaynak, Nasrallah'ın cenazesinin İsrail tarafından hedef alınacağı endişesiyle geçici olarak gizli bir yere gömüldüğünü aktardı.

NASRALLAH'IN HALEFİ DE HEDEF ALINDI

İsrail'in Lübnan Hizbullahı'na yönelik saldırılarında Hizbullah'ın komuta kademesi büyük kayıplar verdi. Son olarak dün gece İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırılarında Nasrallah'ın halefi olarak görülen Haşim Safiyuddin hedef alındığı iddia edildi. REKLAM Safiyuddin'in saldırıda öldürülüp öldürülmediğine ilişkin ise açıklama yapılmadı. Diğer yandan, İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu. Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.