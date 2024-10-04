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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Baltalimanı'nda objektiflere yansıyan Cemal Hünal, Yeniköy'den başlayarak Ortaköy'e kadar scooter ile gitti. Hünal, trafiğe scooter ile çözüm buldu bulmasına ama bunu kaldırım üzerinde yapınca, kuralları yok sayarak yayaları tehlikeye attı.

"AMAN KAZA YAPMAYALIM"

Cemal Hünal, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına ise ilginç bir tepki verdi. Kaldırımda ilerledikten sonra sahil kısmında bulunan bisiklet yoluna giren Cemal Hünal; "Burası bisiklet yolu, önümden çekilin. Aman kaza yapmayalım" diyerek oradan uzaklaştı.

Bilindiği üzere; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, elektrikli scooterlar için belirli kurallar koymuş ve bu kurallar arasında yaya yolunda kullanımın yasak olduğunu belirtmişti.