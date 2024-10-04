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        Haberler Dünya WSJ: Elon Musk'ın sağcı gruplara milyonlarca dolarlık bağışları daha eskiye dayanıyor | Dış Haberler

        WSJ: Elon Musk'ın sağcı gruplara milyonlarca dolarlık bağışları daha eskiye dayanıyor

        ABD'de Cumhuriyetçilerin başkan adayı ve eski ABD Başkanı olan Donald Trump'a desteğini aylar önce açıklayan Elon Musk'ın sağcı gruplara yıllardır bağış yaptığı iddia edildi. WSJ'nin haberine göre, Musk'ın Cumhuriyetçi ve sağcı gruplara milyonlarca dolarlık bağışları bilinenden daha eskiye dayanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2024 - 10:46 Güncelleme: 04.10.2024 - 10:46
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        WSJ: Musk sağcı gruplara milyonlarca dolar bağış yapmış
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        Dünyanın en zengin insanı, Tesla, SpaceX ve X'nin CEO'su Elon Musk'ın, Cumhuriyetçi ve sağcı gruplara yıllardır milyonlarca dolar bağış yaptığı öne sürüldü.

        Wall Street Journal'ın haberine göre, eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin yeniden adayı olan Donald Trump'ı desteklediğini açıklayan Musk'ın sağcı gruplara ve Cumhuriyetçilere desteğinin bilinenden daha eskiye dayanıyor.

        TRUMP'A DESTEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

        Musk, bu yılın başlarında Trump'ı desteklediğini açıklamıştı ve WSJ, Musk'ın Trump'ın seçim kampanyası için her ay 45 milyon dolar bağışlamayı planladığını bildirmişti. Musk, bu haberleri yalanlamıştı.

        Ancak Wall Street Journal'ın Perşembe günkü raporu, Musk'ın sağcı grupları desteklemek için halihazırda onlarca milyonlarca dolar harcadığını ortaya koydu.

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        WSJ'nin raporuna göre, 2022'de Citizens for Sanity adlı bir grubun göçmen karşıtı reklamlarını finanse etmek için 50 milyon dolardan fazla harcadı.

        Reuters'ın bildirdiğine göre, Musk ayrıca başka bir sağcı grup olan Building America’s Future'a milyonlarca dolar bağışladı. NBC News'e göre bu grup, Kamala Harris'in siyah seçmenler arasındaki desteğini azaltmaya odaklandı.

        Wall Street Journal'ın bildirdiğine göre Musk ayrıca 2023'te Florida Valisi Ron DeSantis'in başkan adaylığı teklifini desteklemek için 10 milyon dolar verdi. Musk, 2022'de DeSantis'in başkan adaylığını destekleyeceğini söylemişti.

        Reuters ve WSJ Musk'ın gruplara yaptığı bağışların gizli tutulduğunu bildirdi. WSJ, Citizens for Sanity'ye yaptığı bağışlarda yer alan kişilerle, işlemleri tartışmak için şifreli bir mesajlaşma uygulaması olan Signal'in kullanıldığını bildirdi.

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        #Elon Musk
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