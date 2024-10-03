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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Twente: 1 - Fenerbahçe: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Twente: 1 - Fenerbahçe: 1 | MAÇ SONUCU

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Hollanda ekibi Twente ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin golü 71. dakikada Dusan Tadic'ten gelirken Twente'nin golünü ise 28. dakikada Vlap kaydetti

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 03.10.2024 - 20:52 Güncelleme: 04.10.2024 - 00:06
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        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda Hollanda'nın Twente takımıyla karşılaştı. De Grolsch Veste Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

        Sarı-lacivertlilerin golü 71. dakikada Dusan Tadic'ten gelirken Twente'nin golünü ise 28. dakikada Vlap kaydetti.

        Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin yeni formatında 2. haftayı 1 galibiyet ve 1 beraberlikle toplam 4 puanla kapattı. Twente ise Avrupa Ligi'ndeki ilk puanını aldı.

        Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin 3. haftasında evinde Manchester United ile karşılaşacak.

        BECAO-DJIKU İKİLİSİ BU SEZON İLK KEZ BİRLİKTE OYNADI

        Fenerbahçe teknik heyeti, bu sezon stoper tandeminde ilk kez Rodrigo Becao ile Alexander Djiku ikilisini tercih etti.

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        Sarı-lacivertlilerin geçen sezon savunma tandeminde beraber görev alan iki oyuncu, bu sezon ise hiç yan yana forma giyememişti.

        Teknik direktör Jose Mourinho, Çağlar'ın yokluğunda bu ikiliyi stoperde tercih etti.

        TADIC ESKİ YERİNDE

        Fenerbahçe'nin takım kaptanlarından Dusan Tadic, Twente karşısında kendi pozisyonunda görev yaptı.

        Geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli formayla sol açıkta görev alan Tadic, bu sezon ise sağ kanatta forma şansı bulmuştu.

        Teknik direktör Jose Mourinho, Allan Saint-Maximin'i yedek soyundururken, tecrübeli oyuncusunu eski pozisyonunda oynattı.

        3 EKSİK

        Fenerbahçe, Twente karşısında 3 oyuncusundan yararlanamadı.

        Sarı-lacivertlilerde Union Saint-Gilloise karşısında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Bright Osayi-Samuel ile sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü ve İrfan Can Eğribayat, kadroda yer almadı.

        TADIC KAPTAN ÇIKTI

        Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Dusan Tadic, eski takımına karşı sahaya kaptan olarak çıktı.

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        Sarı-lacivertlilerin kaptanları arasında yer alan 35 yaşındaki oyuncu, Edin Dzeko'nun maça yedek başlamasıyla kaptanlık pazubendini koluna geçirdi.

        Sırp yıldız 71. dakikada takımına beraberliği getiren golü kaydetti.

        TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

        Fenerbahçeli taraftarlar, Twente karşısında takımlarını yalnız bırakmadı.

        Sarı-lacivertliler, maçta kendilerine ayrılan bölümün tamamını doldururken, Twente taraftarları için ayrılan bölümlerde de yer yer Fenerbahçeli taraftarlar görüldü.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        2. dakikada Lammers'in savunma arasına pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Vlap'ın şutunda, kaleci Livakovic meşin yuvarlağı kontrol etti.

        23. dakikada Fenerbahçe çok net bir gol pozisyonunu değerlendiremedi. Soldan topla hareketlenen En-Nesyri, Tadic'e verdiği pası ceza sahası içi sol çaprazda tekrar aldı. Bu oyuncunun yakın direğe şutunda, kaleci meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.

        24. dakikadaki atağın devamında soldan Tadic ile yaptığı verkaçla ceza sahasına giren Oosterwolde'nin altıpasın solundan dar açıdan şutunda, üst direğe çarpan top taca çıktı.

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        29. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Steijn'in savunma arkasına pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topu kafayla arka direğe aşıran Regeer'in asistinde altıpasın solunda Vlap'ın şutunda, top filelerle buluştu: 1-0

        32. dakikada ceza yayında buluştuğu topla Amrabat'tan sıyrılarak ceza sahasına giren Regeer'in şutunda, kaleci Livakovic meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.

        İlk yarı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

        54. dakikada Vlap'ın pasıyla soldan ceza sahasına giren ve kaleciyle karşı karşıya kalan Van Bergen'in şutunda, kaleci Livakovic açıyı iyi kapattı ve topu kornere çeldi.

        71. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Amrabat'ın savunma arkasına etkili pasına iyi hareketlenen Dusan Tadic, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda şık bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 1-1

        Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

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