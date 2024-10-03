Süper Kupa'da şampiyon Fenerbahçe Opet

Fenerbahçe Opet, ertelenen FIBA Kadınlar Süper Kupa karşılaşmasında Beşiktaş'ı 79-63 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Dün 1 dakika 56 saniye oynandıktan sonra taraftarların sahaya yabancı madde atmasından dolayı durdurulan ve ertelenen karşılaşma, bugün kaldığı yerden devam etti. Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Fenerbahçe Opet, pota altında Badiane ile etkili oldu. Beşiktaş ise Mühl'ün dış atışlardan bulduğu isabetlerle rakibinin farkı açmasını önledi. İlk çeyreğin son 1,5 dakikasında karşılıklı top kayıpları ve hatalardan dolayı sayı olmadı ve ikinci çeyreğe 16-16 beraberlikle gidildi.