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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Arda Güler'in büyük şanssızlığı! Takım arkadaşları teselli etti - Futbol Haberleri

        Arda Güler'in büyük şanssızlığı! Takım arkadaşları teselli etti

        Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'in Lille'e 1-0 yenildiği maçta oyuna sonradan dahil olan Arda Güler, hücumdaki etkisi ve gol aramasıyla dikkat çekti. İki kritik pozisyonda ağları bulamayan milli futbolcu, maç sonunda büyük üzüntü yaşadı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2024 - 11:51 Güncelleme: 03.10.2024 - 13:05
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        • 1

          UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Real Madrid deplasmanda Lille'e 1-0 yenildi ve turnuvadaki ilk mağlubiyetini aldı.

        • 2

          Milli futbolcumuz Arda Güler, yedek başladığı maçın 67. dakikasında Eduardo Camavinga'nın yerine oyuna girerken, takımına skor katkısı sağlayamasa da hücumdaki etkinliğiyle dikkat çekti.

        • 3

          İspanyol basınından Defensa Central'in haberine göre; Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, ilk yarıdaki etkisiz oyunun ardından çareyi ikinci yarıda Arda'yı oyuna almakta buldu.

        • 4

          İKİ KEZ GOLE ÇOK YAKLAŞTI

          Türk futbolcunun kötü bir performans sergilemediği ve iki kez skoru eşitlemeye yaklaştığı belirtildi.

        • 5

          Genç yıldız, ilk pozisyonda kafayla topu ağlara göndermek istedi ancak Rüdiger'e pas olan bu topu Alman stoper kale sahasında ağlara gönderemedi.

        • 6

          İkinci pozisyonda ise Modric'in ortasında müsait pozisyonda kafa vuruşu yapan Arda Güler, kaleci Lucas Chevalier'i geçemedi.

        • 7

          RUDIGER DESTEK OLDU

          Haber detayında, Arda'nın kaçırdığı goller nedeniyle morali bozuk ve cesareti kırılmış bir şekilde maçı bitirdiği yorumu yapılırken, genç futbolcunun bu duygusal durumunu fark eden Rüdiger'in takım arkadaşına moral verdiği kaydedildi.

        • 8

          Haberde, Alman stoperin Türk oyuncuyu yanına gidip sarılarak teselli ettiği ve "Son dakikalarda ikimizin de kafa vuruşuyla gol atamaması çok yazık oldu." ifadelerini kullandığı ileri sürüldü.

        • 9
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