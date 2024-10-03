Portekiz ve İspanya'da gündem Kerem Aktürkoğlu!
Benfica'da Kerem Aktürkoğlu rüzgarı esmeye devam ediyor... Son olarak Atletico Madrid'le oynanan Şampiyonlar Ligi maçında fileleri havalandıran milli yıldız, Benfica formasıyla 5 maçta 4 golüne imza attı. Oynadığı futbol ve attığı gollerle taraftarı büyüleyen Kerem Aktürkoğlu, İspanya ve Portekiz basınında manşetleri süsledi.
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'nın Atletico Madrid'i 4-0 yendiği maçta fileleri havalandıran Kerem Aktürkoğlu, Portekiz ve İspanya'da adından söz ettirmeye devam ediyor.
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Milli futbolcunun performansını manşetlere taşıyan Portekiz ve İspanya basını, Kerem hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.
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VERMOUTH DEPORTIVO:
"Benfica, durdurulamayan Kerem Aktürkoğlu ile Atletico Madrid'i mağlup etti. Eski Galatasaraylı Türk golcü, Benfica'nın 4-0 kazandığı maçta yine sahneye çıktı."
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EL PAIS:
"Portekizliler, Simeone'nin kaotik yönetimi altında Atletico'ya tam 4 gol attı. Kerem Aktürkoğlu attığı golde, Oblak çaresiz kaldı."
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EL DESMARQUE:
"Aktürkoğlu, Atletico Madrid'in Simeone'yi kızdıran dörtlü başarısızlığını affetmiyor. Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya karşı oynadığı maça pek de iyi başlamadı. Kerem Aktürkoğlu'nun kırmızı beyazlı savunmanın art arda hatalarıyla skoru 1-0'a getirmesi Simeone'yi kızdırdı"
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SAPO:
"Benfica, Atletico Madrid'i 'ezdi' ve ikinci Şampiyonlar Ligi zaferini ekledi. 13. dakikada sol kanatta top kaybeden Atletico hatasının bedelini ödedi. Aursnes topu kazandı ve hemen sağ orta sahadaki Aktürkoğlu'na gönderdi, o da topu aldı ve Oblak'ın bacaklarının arasından şutunu çekti. Witsel ile Marcus Llorente arasında çok fazla boşluk vardı ve Türk, bunu Kırmızılar adına dördüncü golünü atmak için kullandı. Kerem, Belgrad'daki yarışmanın 1. turunda Kızılyıldız'a karşı gol atmıştı."
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DIARIO DE NOTICIAS:
"Bir gala gecesi ve bolca sihir. Atletico savunması topu kendi alanından çıkaramadı, Aursnes topu kurtardı ve Aktürkoğlu'nu otantik bir kraterde tek başına buldu. Türk, Oblak'ı yendi, beş maçta dördüncü golünü (Şampiyonlar Ligi'nde iki) attı ve her zamanki gibi Harry Potter gibi kutlama yaptı."
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A BOLA:
"Kökçü'nün sopası, Di Maria ve Aktürkoğlu'nun büyüsü. Türk kanat oyuncusu bitiricilik konusunda bir kez daha rahat davrandı ve şut çekerken titremedi, Oblak'ı aldattı ve ilk golü attı. Carreras'la çok iyi anlaştı ve tehlikeli kontra ataklara öncülük etti. Bütün bunlara, kanadın ve merkezin savunmasına katılma, kapatma konusunda muazzam bir yeteneği ekledi."
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RECORD:
"Aktürkoğlu harika oynamaya devam ediyor: Türk oyuncu bunu Benfica'da ilk kez yaptı. Benfica, Atletico Madrid'e karşı tüm gücüyle mücadeleye başladı ve ilk çeyrekte Türk oyuncu Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle skoru açmayı başardılar. Eski Galatasaraylı oyuncu, Benfica'da iyi performans göstermeye devam ediyor ve en az bir gole doğrudan katkı yaptığı üst üste maç serisini genişletiyor."
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