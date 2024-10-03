Beşiktaş, Eintracht Frankfurt'u ağırlıyor! İşte Van Bronckhorst'un 11'i
UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında temsilcimiz Beşiktaş, Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'u evinde ağırlıyor. İlk haftada Ajax'a 4-0 mağlup olan siyah beyazlı ekip, bu maçtan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. İşte Giovanni van Bronckhorst'un Frankfurt planı ve Beşiktaş'ın muhtemel 11'i...
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında bu akşam Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'u konuk edecek.
Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 22.00'de başlayacak. TRT 1'den canlı yayınlanacak müsabakayı İskoç hakem John Beaton yönetecek.
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İki takım, Avrupa kupalarında ilk kez karşı karşıya gelecek. Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Hollanda ekibi Ajax'a 4-0 yenilen siyah-beyazlı takım, Eintracht Frankfurt'a üstünlük kurarak taraftarını mutlu etmeye çalışacak.
Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Libyalı futbolcu Moatasem Al Musrati, karşılaşmada forma giyemeyecek.
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BEŞİKTAŞ BU SEZON TÜM KULVARLARDA 1 MAĞLUBİYET YAŞADI
Siyah-beyazlı takım, bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 10 maçta sahadan bir kez mağlubiyetle ayrıldı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig, Turkcell Süper Kupa ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 10 müsabakanın 7'sini kazanırken, 2'sinde ise berabere kaldı.
Bu karşılaşmalarda 27 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde ise 12 gole engel olamadı.
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BEŞİKTAŞ'IN UEFA KADROSU
Siyah-beyazlı takımın UEFA'ya bildirilen kadrosunda yer alan futbolcular şunlar:
Kaleci: Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Göktuğ Baytekin
Defans: Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Felix Uduokhai, Bakhtiyor Zaynutdinov, Arthur Masuaku, Emirhan Topçu, Serkan Emrecan Terzi
Orta saha: Milot Rashica, Salih Uçan, Joao Mario, Ernest Muçi, Moatasem Al Musrati, Jean Onana, Cher Ndour, Can Keleş, Gedson Fernandes
Forvet: Semih Kılıçsoy, Ciro Immobile, Rafa Silva, Mustafa Erhan Hekimoğlu
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İşte Beşiktaş'ın muhtemel 11'i:
Mert Günok
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Jonas Svensson
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- 7
Gabriel Paulista
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Felix Uduokhai
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Arthur Masuaku
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- 10
Cher Ndour
- 11
Gedson Fernandes
- 12
Milot Rashica
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- 13
Rafa Silva
- 14
Semih Kılıçsoy
- 15
Ciro Immobile
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