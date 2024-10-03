Eylül ayı zam şampiyonu öğrenci yurtları

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TÜİK eylül ayı enflasyon verilerinde temel başlıklardaki fiyat değişimlerini de yayımladı. Buna göre eylülde bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 50.4 ile öğrenci yurtlarında yaşandı. Böylece yurtlar eylülün zam şampiyonu oldu.

Aylık fiyat artışında öğrenci yurtlarını yüzde 45.27 ile üniversite eğitimi ve yüzde 34.25 ile yumurta takip etti.

Eylülde fiyatı en çok gerileyen temel başlık yüzde 4.31 ile 'başka yerde sınıflandırılmamış diğer kişisel aksesuarlar' oldu. Bunu; yüzde 3.92'lük gerileme ilse 'mobil telefon, ekipman ve aksesuarları' takip etti. Eylülde kahvaltılık tahıl ürünleri fiyatları yüzde 3.67, uçak bileti fiyatları ise yüzde 3.36 düştü.

REKLAM YILLIKTA KONUT SİGORTASI VE KİRA ZİRVEDE Yıllık artışlara bakıldığında ise en yüksek artış yüzde 145.88 ile konut sigortasında yaşandı. Bunu yüzde 117.43'lik yükseliş ile kira bedelleri, ve yüzde 108.89 ile üniversite eğitimi izledi. Böylece eylülde kiralardaki yükseliş 49.38'lik manşet enbflasyonu yaklaşık 2.4'e katlamış oldu. Fiyatı geçen yılın aynı ayına göre düşen tek ürün yüzde 14.85'lik gerilemeyle patates oldu. Temel başlıklar Aylık değişim oranı (%) Yıllık değişim oranı (%) Öğrenci yurtları 50,4 54,74 Üniversite eğitimi 45,27 108,89 Yumurta 34,25 34,68 Çocuk bakım hizmetleri (kreşler) 23,86 93 Taze balık 18,65 60,56 Otobüs ile şehir içi yolcu taşımacılığı 12,74 58,57 Halı 11,17 40,36 Gerçek kira 7,62 117,43 Çocuk giyim 7,62 35,98 Gazete ve dergiler 7,46 79,26 Konserve edilmiş veya işlenmiş balık 7,45 47,86 Tüpgaz (ev tüpü) 7,25 53,53 Elektrikli küçük ev aletleri 6,76 36,62 Taze sebzeler (patates hariç) 6,74 52,55 Diğer büyük ev aletleri (elektrikli süpürge vb.) 6,37 39,08 Ayakkabı bakım ve tamiri 5,97 73,9 Ev içi hizmetler (gündelikçi ücreti) 5,82 93,28 Evcil hayvanlar ile ilgili ürünler 5,58 33,14 Buzdolabı, derin dondurucu 5,51 41,32 Yaygın eğitim hizmetleri (dershane ve kurslar) 5,32 65,97 Bilgisayar ve ekipmanları 5,31 18,45 Taksi ile şehir içi yolcu taşımacılığı 4,72 56,63 Sigaralar 4,64 51,72 Sağlık sigortası 4,52 69 Eğlence ve spor hizmetleri 4,28 69,06 Mücevheratlar, saat ve kol saatleri 4,28 46,54 Sıvı yağlar (zeytinyağı, ayçiçek yağı) 4,25 37,12 Ev eşyalarının yıkanması ve temizlenmesi hizmetleri 4,18 72,74 Kadın ayakkabısı 4,16 37,04 Çocuk ve bebek ayakkabısı 4,04 38,21 Toz kakao 4,03 98,03 Çikolata ve şekerlemeler 3,92 83,01 Kadınlar için kuaförlük hizmetleri 3,88 70,45 Fotoğrafçılık hizmetleri 3,77 87,22 Margarin 3,71 36,59 Kadın giyim 3,57 26,24 Diğer eğlence ve kültür hizmetleri (sinema, tiyatro vb.) 3,55 69,72 Giyim eşyalarının temizlenmesi ve tadilatı 3,52 78,21 Diğer giyim eşyaları ve aksesuarları (kravat, kemer, eşarp vb.) 3,35 41,3 Reçel, marmelat, bal vb. ürünler 3,33 42,73 Su ve maden suyu 3,22 53,15 Erkek ayakkabısı 3,06 25,38 TÜFE 2,97 49,38 Erkekler için kuaförlük hizmetleri 2,89 81,73 Dizel otomobiller (sıfır km) 2,82 21,52 Ev aletlerinin onarımı 2,77 76,89 Oyunlar, oyuncaklar ve hobiler 2,75 44,44 Evle ilgili küçük bakım-tamir mal ve hizmetleri 2,66 48,98 Katı yakıtlar (odun, kömür) 2,65 22,5 Çamaşır ve bulaşık makineleri 2,64 29,07 Benzinli otomobiller (sıfır km) 2,64 16,99 Ulaştırma sigortası 2,6 48,76 Diğer satın alınan ulaştırma hizmetleri (nakliye, kargo vb.) 2,57 66,55 Kişisel ulaştırma araçlarının bakım ve onarımı 2,54 51,42 Kahve 2,51 46,41 Tıbbi tahlil, analiz ve röntgen çekim hizmetleri 2,5 70,57 Seyahat malzemeleri ve diğer kişisel aksesuarlar 2,46 27,29 Diş hekimliği hizmetleri 2,45 68,99 Kuzu eti 2,43 85,58 Lokanta, pastane, kafe vb. yerlerde içilen içecekler 2,33 67,12 Klima ve ısıtıcılar 2,33 34,02 Kitaplar 2,18 54,17 Şarap 2,17 48,57 Gözlükler ve kontakt lensler 2,15 52,8 Kişisel bakımda kullanılan elektrikli aletler 2,08 25,44 Erkek giyim 2,05 30,4 Diğer fırıncılık ürünleri (bisküvi, kek, kraker, yufka, baklava vb.) 2,01 59,19 Kişisel ulaştırma araçlarının yedek parça ve aksesuarları 1,99 52,68 Çay ve bitki çayları 1,94 49,06 Konserve edilmiş veya işlenmiş sebze içerikli ürünler (salça, turşu, zeytin vb. dahil) 1,9 46,57 Başka yerde sınıflandırılamayan diğer gıda ürünleri (tuz, sirke, ketçap, mayonez vb.) 1,88 48,53 Kişisel hijyen ve bakım için kullanılan ürünler, kozmetikler 1,82 32,12 Konutun bakım ve onarımı için malzemeler 1,81 38,6 Lokanta, pastane, kafe vb. yerlerde yenen yemekler 1,78 67,6 Diğer sağlık ekipmanları (tansiyon aleti vb.) 1,76 42,63 Ekmek 1,74 39,4 Su (şebeke suyu) 1,71 52,21 Hastane hizmetleri 1,52 70,65 Fırın, ocak ve fırınlı ocak 1,49 31,09 Okul öncesi eğitim ve ilköğretim 1,48 87,62 Ev tekstili 1,47 34,84 Müzik enstrümanları 1,41 35,61 Konut sigortası 1,3 145,88 Tavuk eti 1,3 40,32 Çeşitli küçük aksesuarlar (pil, ampul vb.) 1,29 46,59 Görsel ve işitsel cihazların bakım ve onarımı 1,21 62,33 Orta öğretim 1,1 89,02 Dana eti 1,09 56,85 Çatal-bıçak takımı 0,93 32,45 Şeker 0,93 18,15 Şarküteri ürünleri (sucuk, sosis, salam vb.) 0,84 60,22 Evcil hayvanlarla ilgili veterinerlik ve diğer hizmetler 0,8 68,49 Ev ile ilgili temizlik malzemeleri (deterjan, yumuşatıcı vb.) 0,77 37,98 Süt 0,73 32,86 Peynir 0,7 35,38 Diğer etler ve yenilebilir sakatatlar 0,69 92,56 Tereyağı 0,67 47,1 Bisikletler 0,56 36,68 Kırtasiye malzemeleri 0,54 48,28 Bebek giyim 0,49 6,88 Başka yerde sınıflandırılmayan diğer hizmetler (noterlik, avukatlık hizmetleri vb.) 0,33 58,78 Telefon (mobil ve sabit hat) ve internet ücretleri 0,33 55,05 Ayakta tedavi hizmetleri (muayene ücreti, muayene katkı payı vb.) 0,3 7,44 Paket turlar 0,29 28,19 Elektriksiz mutfak eşyaları ve ev gereçleri (tencere, tava, çaydanlık vb.) 0,27 34,77 Kuru meyve ve sert kabuklu yemişler 0,24 43,71 Diğer süt ürünleri (yoğurt, hazır sütlü tatlı vb.) 0,15 38,02 İlaçlar 0,13 31 Kuru baklagiller 0,12 57,35 Yemek odası ve oturma odası mobilyaları 0,11 32,27 Posta hizmetleri 95,53 Başka yerde sınıflandırılmayan diğer mali hizmetler (para havale ücreti vb.) 65,1 Şans oyunları 64,68 Demiryolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı 47,28 Demiryolu ile şehir içi yolcu taşımacılığı 41 Elektrik 38 Cam, porselen, seramik vb. mutfak eşyaları -0,09 33,08 Otel, pansyion vb. yerlerde konaklama hizmetleri -0,13 43,57 Makarna çeşitleri -0,28 28,81 Un ve diğer tahıllar -0,42 29,34 Pirinç -0,44 45,25 Deniz ve yurt içi su yolu ile yolcu taşımacılığı -0,46 56,79 Taze meyveler -0,52 22,43 Bira -0,79 62,15 Mutfak mobilyaları -1,02 48,91 Meyve ve sebze suları -1,03 40,46 Televizyonlar -1,1 12,66 Kişisel ulaştırma araçları ile ilgili diğer hizmetler (köprü ve otoban geçiş ücretleri dahil) -1,15 56,84 Diğer sağlık ürünleri (hasta bezi vb.) -1,23 23,26 Ev ile ilgili diğer temizlik malzemeleri (bulaşık süngeri, çöp torbası vb.) -1,25 23,61 Kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları (benzin, motorin, motor yağı) -1,58 15,85 Alkollü içecekler (rakı, viski, votka vb.) -1,59 62,27 Yatak odası mobilyaları -1,66 41,12 Dondurma -1,7 50,95 Motosikletler -1,72 18,21 Spor, kamp ve açık hava eğlence malzemeleri -1,76 29,66 Alkolsüz içecekler (meşrubat, ayran vb.) -1,96 38,49 Karayolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı -2,5 39,64 Patates -2,72 -14,85 Havayolu ile yolcu taşımacılığı -3,36 40,86 Kahvaltılık tahıl ürünleri -3,67 44,04 Mobil telefon, ekipman ve aksesuarları -3,93 2,53 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kişisel aksesuarlar -4,31 25,83