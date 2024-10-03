Eylül ayı zam şampiyonu öğrenci yurtları

|Temel başlıklar
|Aylık değişim oranı (%)
|Yıllık değişim oranı (%)
|Öğrenci yurtları
|50,4
|54,74
|Üniversite eğitimi
|45,27
|108,89
|Yumurta
|34,25
|34,68
|Çocuk bakım hizmetleri (kreşler)
|23,86
|93
|Taze balık
|18,65
|60,56
|Otobüs ile şehir içi yolcu taşımacılığı
|12,74
|58,57
|Halı
|11,17
|40,36
|Gerçek kira
|7,62
|117,43
|Çocuk giyim
|7,62
|35,98
|Gazete ve dergiler
|7,46
|79,26
|Konserve edilmiş veya işlenmiş balık
|7,45
|47,86
|Tüpgaz (ev tüpü)
|7,25
|53,53
|Elektrikli küçük ev aletleri
|6,76
|36,62
|Taze sebzeler (patates hariç)
|6,74
|52,55
|Diğer büyük ev aletleri (elektrikli süpürge vb.)
|6,37
|39,08
|Ayakkabı bakım ve tamiri
|5,97
|73,9
|Ev içi hizmetler (gündelikçi ücreti)
|5,82
|93,28
|Evcil hayvanlar ile ilgili ürünler
|5,58
|33,14
|Buzdolabı, derin dondurucu
|5,51
|41,32
|Yaygın eğitim hizmetleri (dershane ve kurslar)
|5,32
|65,97
|Bilgisayar ve ekipmanları
|5,31
|18,45
|Taksi ile şehir içi yolcu taşımacılığı
|4,72
|56,63
|Sigaralar
|4,64
|51,72
|Sağlık sigortası
|4,52
|69
|Eğlence ve spor hizmetleri
|4,28
|69,06
|Mücevheratlar, saat ve kol saatleri
|4,28
|46,54
|Sıvı yağlar (zeytinyağı, ayçiçek yağı)
|4,25
|37,12
|Ev eşyalarının yıkanması ve temizlenmesi hizmetleri
|4,18
|72,74
|Kadın ayakkabısı
|4,16
|37,04
|Çocuk ve bebek ayakkabısı
|4,04
|38,21
|Toz kakao
|4,03
|98,03
|Çikolata ve şekerlemeler
|3,92
|83,01
|Kadınlar için kuaförlük hizmetleri
|3,88
|70,45
|Fotoğrafçılık hizmetleri
|3,77
|87,22
|Margarin
|3,71
|36,59
|Kadın giyim
|3,57
|26,24
|Diğer eğlence ve kültür hizmetleri (sinema, tiyatro vb.)
|3,55
|69,72
|Giyim eşyalarının temizlenmesi ve tadilatı
|3,52
|78,21
|Diğer giyim eşyaları ve aksesuarları (kravat, kemer, eşarp vb.)
|3,35
|41,3
|Reçel, marmelat, bal vb. ürünler
|3,33
|42,73
|Su ve maden suyu
|3,22
|53,15
|Erkek ayakkabısı
|3,06
|25,38
|TÜFE
|2,97
|49,38
|Erkekler için kuaförlük hizmetleri
|2,89
|81,73
|Dizel otomobiller (sıfır km)
|2,82
|21,52
|Ev aletlerinin onarımı
|2,77
|76,89
|Oyunlar, oyuncaklar ve hobiler
|2,75
|44,44
|Evle ilgili küçük bakım-tamir mal ve hizmetleri
|2,66
|48,98
|Katı yakıtlar (odun, kömür)
|2,65
|22,5
|Çamaşır ve bulaşık makineleri
|2,64
|29,07
|Benzinli otomobiller (sıfır km)
|2,64
|16,99
|Ulaştırma sigortası
|2,6
|48,76
|Diğer satın alınan ulaştırma hizmetleri (nakliye, kargo vb.)
|2,57
|66,55
|Kişisel ulaştırma araçlarının bakım ve onarımı
|2,54
|51,42
|Kahve
|2,51
|46,41
|Tıbbi tahlil, analiz ve röntgen çekim hizmetleri
|2,5
|70,57
|Seyahat malzemeleri ve diğer kişisel aksesuarlar
|2,46
|27,29
|Diş hekimliği hizmetleri
|2,45
|68,99
|Kuzu eti
|2,43
|85,58
|Lokanta, pastane, kafe vb. yerlerde içilen içecekler
|2,33
|67,12
|Klima ve ısıtıcılar
|2,33
|34,02
|Kitaplar
|2,18
|54,17
|Şarap
|2,17
|48,57
|Gözlükler ve kontakt lensler
|2,15
|52,8
|Kişisel bakımda kullanılan elektrikli aletler
|2,08
|25,44
|Erkek giyim
|2,05
|30,4
|Diğer fırıncılık ürünleri (bisküvi, kek, kraker, yufka, baklava vb.)
|2,01
|59,19
|Kişisel ulaştırma araçlarının yedek parça ve aksesuarları
|1,99
|52,68
|Çay ve bitki çayları
|1,94
|49,06
|Konserve edilmiş veya işlenmiş sebze içerikli ürünler (salça, turşu, zeytin vb. dahil)
|1,9
|46,57
|Başka yerde sınıflandırılamayan diğer gıda ürünleri (tuz, sirke, ketçap, mayonez vb.)
|1,88
|48,53
|Kişisel hijyen ve bakım için kullanılan ürünler, kozmetikler
|1,82
|32,12
|Konutun bakım ve onarımı için malzemeler
|1,81
|38,6
|Lokanta, pastane, kafe vb. yerlerde yenen yemekler
|1,78
|67,6
|Diğer sağlık ekipmanları (tansiyon aleti vb.)
|1,76
|42,63
|Ekmek
|1,74
|39,4
|Su (şebeke suyu)
|1,71
|52,21
|Hastane hizmetleri
|1,52
|70,65
|Fırın, ocak ve fırınlı ocak
|1,49
|31,09
|Okul öncesi eğitim ve ilköğretim
|1,48
|87,62
|Ev tekstili
|1,47
|34,84
|Müzik enstrümanları
|1,41
|35,61
|Konut sigortası
|1,3
|145,88
|Tavuk eti
|1,3
|40,32
|Çeşitli küçük aksesuarlar (pil, ampul vb.)
|1,29
|46,59
|Görsel ve işitsel cihazların bakım ve onarımı
|1,21
|62,33
|Orta öğretim
|1,1
|89,02
|Dana eti
|1,09
|56,85
|Çatal-bıçak takımı
|0,93
|32,45
|Şeker
|0,93
|18,15
|Şarküteri ürünleri (sucuk, sosis, salam vb.)
|0,84
|60,22
|Evcil hayvanlarla ilgili veterinerlik ve diğer hizmetler
|0,8
|68,49
|Ev ile ilgili temizlik malzemeleri (deterjan, yumuşatıcı vb.)
|0,77
|37,98
|Süt
|0,73
|32,86
|Peynir
|0,7
|35,38
|Diğer etler ve yenilebilir sakatatlar
|0,69
|92,56
|Tereyağı
|0,67
|47,1
|Bisikletler
|0,56
|36,68
|Kırtasiye malzemeleri
|0,54
|48,28
|Bebek giyim
|0,49
|6,88
|Başka yerde sınıflandırılmayan diğer hizmetler (noterlik, avukatlık hizmetleri vb.)
|0,33
|58,78
|Telefon (mobil ve sabit hat) ve internet ücretleri
|0,33
|55,05
|Ayakta tedavi hizmetleri (muayene ücreti, muayene katkı payı vb.)
|0,3
|7,44
|Paket turlar
|0,29
|28,19
|Elektriksiz mutfak eşyaları ve ev gereçleri (tencere, tava, çaydanlık vb.)
|0,27
|34,77
|Kuru meyve ve sert kabuklu yemişler
|0,24
|43,71
|Diğer süt ürünleri (yoğurt, hazır sütlü tatlı vb.)
|0,15
|38,02
|İlaçlar
|0,13
|31
|Kuru baklagiller
|0,12
|57,35
|Yemek odası ve oturma odası mobilyaları
|0,11
|32,27
|Posta hizmetleri
|95,53
|Başka yerde sınıflandırılmayan diğer mali hizmetler (para havale ücreti vb.)
|65,1
|Şans oyunları
|64,68
|Demiryolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı
|47,28
|Demiryolu ile şehir içi yolcu taşımacılığı
|41
|Elektrik
|38
|Cam, porselen, seramik vb. mutfak eşyaları
|-0,09
|33,08
|Otel, pansyion vb. yerlerde konaklama hizmetleri
|-0,13
|43,57
|Makarna çeşitleri
|-0,28
|28,81
|Un ve diğer tahıllar
|-0,42
|29,34
|Pirinç
|-0,44
|45,25
|Deniz ve yurt içi su yolu ile yolcu taşımacılığı
|-0,46
|56,79
|Taze meyveler
|-0,52
|22,43
|Bira
|-0,79
|62,15
|Mutfak mobilyaları
|-1,02
|48,91
|Meyve ve sebze suları
|-1,03
|40,46
|Televizyonlar
|-1,1
|12,66
|Kişisel ulaştırma araçları ile ilgili diğer hizmetler (köprü ve otoban geçiş ücretleri dahil)
|-1,15
|56,84
|Diğer sağlık ürünleri (hasta bezi vb.)
|-1,23
|23,26
|Ev ile ilgili diğer temizlik malzemeleri (bulaşık süngeri, çöp torbası vb.)
|-1,25
|23,61
|Kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları (benzin, motorin, motor yağı)
|-1,58
|15,85
|Alkollü içecekler (rakı, viski, votka vb.)
|-1,59
|62,27
|Yatak odası mobilyaları
|-1,66
|41,12
|Dondurma
|-1,7
|50,95
|Motosikletler
|-1,72
|18,21
|Spor, kamp ve açık hava eğlence malzemeleri
|-1,76
|29,66
|Alkolsüz içecekler (meşrubat, ayran vb.)
|-1,96
|38,49
|Karayolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı
|-2,5
|39,64
|Patates
|-2,72
|-14,85
|Havayolu ile yolcu taşımacılığı
|-3,36
|40,86
|Kahvaltılık tahıl ürünleri
|-3,67
|44,04
|Mobil telefon, ekipman ve aksesuarları
|-3,93
|2,53
|Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kişisel aksesuarlar
|-4,31
|25,83