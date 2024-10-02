İsrail Beyrut'u yine vurdu

İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesini bir dizi hava saldırısıyla hedef aldı.

Saldırı sonucu bölgeden dumanlar yükseldi.

Saldırıda 8 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı açıklandı.

İsrail savaş uçakları gece saatlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'a 3'ü güneydeki Dahiye'ye olmak üzere 4 hava saldırısı düzenledi.

AA'nın haberine göre İsrail, Beyrut'un güneyindeki Dahiye'de Muavvad bölgesine ve Amerikan Mahallesi'ne 3 füzeyle saldırı gerçekleştirdi.

Bombalamanın ardından saldırıların yapıldığı yerden yükselen yoğun duman, başkent Beyrut'un semalarında geniş bir alanı kapladı.

Başka bir saldırıda da Beyrut'un batısındaki Başura bölgesinde bulunan bir bina hedef alındı.

Yaralananların olduğu saldırılara ilişkin henüz detaylı bilgi edinilemedi.

Öte yandan, İsrail ordu sözcüsü Avichai Adraee, X platformundan yaptığı açıklamada, ordunun Beyrut'ta bazı hedeflere "hassas saldırılar" düzenlediğini ifade etti.

Adraee, saldırılarla ilgili detayların daha sonra yayınlanacağını belirtti.

İSRAİL'İN SON 24 SAATTE LÜBNAN'A DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA 46 KİŞİ ÖLDÜ

İsrail ordusunun Lübnan'a son 24 saatte düzenlediği hava saldırılarında 46 kişinin hayatını kaybettiği, 85 kişinin yaralandığı bildirildi.