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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail Beyrut'u yine vurdu - Son Dakika Haberleri | Dış Haberler

        Son dakika haberi İsrail Beyrut'u yine vurdu

        İsrail ordusunun gece saatlerinde Beyrut'a saldırı düzenlediği bildirildi. Savaş uçakları, 3'ü Hizbullah'ın kalesi niteliğindeki Dahiye olmak üzere toplam 4 noktaya hava saldırısı düzenledi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 02.10.2024 - 23:49 Güncelleme: 03.10.2024 - 06:10
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        İsrail Beyrut'u yine vurdu
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        İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesini bir dizi hava saldırısıyla hedef aldı.

        Saldırı sonucu bölgeden dumanlar yükseldi.

        Saldırıda 8 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı açıklandı.

        BEYRUT'A 4 HAVA SALDIRISI

        İsrail savaş uçakları gece saatlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'a 3'ü güneydeki Dahiye'ye olmak üzere 4 hava saldırısı düzenledi.

        AA'nın haberine göre İsrail, Beyrut'un güneyindeki Dahiye'de Muavvad bölgesine ve Amerikan Mahallesi'ne 3 füzeyle saldırı gerçekleştirdi.

        Bombalamanın ardından saldırıların yapıldığı yerden yükselen yoğun duman, başkent Beyrut'un semalarında geniş bir alanı kapladı.

        Başka bir saldırıda da Beyrut'un batısındaki Başura bölgesinde bulunan bir bina hedef alındı.

        Yaralananların olduğu saldırılara ilişkin henüz detaylı bilgi edinilemedi.

        Öte yandan, İsrail ordu sözcüsü Avichai Adraee, X platformundan yaptığı açıklamada, ordunun Beyrut'ta bazı hedeflere "hassas saldırılar" düzenlediğini ifade etti.

        Adraee, saldırılarla ilgili detayların daha sonra yayınlanacağını belirtti.

        İSRAİL'İN SON 24 SAATTE LÜBNAN'A DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA 46 KİŞİ ÖLDÜ

        İsrail ordusunun Lübnan'a son 24 saatte düzenlediği hava saldırılarında 46 kişinin hayatını kaybettiği, 85 kişinin yaralandığı bildirildi.

        Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in ülkeye yönelik devam eden hava saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin bilgi verildi.

        Açıklamada, İsrail'in son 24 saatte Lübnan'daki bazı kasabalara düzenlediği saldırılarda 46 kişinin yaşamını yitirdiği, 85 kişinin yaralandığı ifade edildi.

        Lübnan hükümetine bağlı Afet Risk Yönetimi Biriminden dün yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 1928 kişinin öldüğü, 9 bin 290 kişinin yaralandığı, 1 milyon 200 bin kişinin ise bombardımanlar nedeniyle yerinden edildiği bildirilmişti.

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