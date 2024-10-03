Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü yine sahnede! Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. maçlar oynanan 9 maçla sona erdi. Benfica, evinde Atletico Madrid'i 4-0 yenerken, Portekiz ekibinin iki golünü milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü kaydetti. Son şampiyon Real Madrid ise Fransız temsilcisi Lille'e deplasmanda 1-0 yenildi. Arda Güler 67'de oyuna dahil oldu. Organizasyonun favorilerinden Bayern Münih de Aston Villa'ya deplasmanda 1-0 mağlup oldu.
- 1
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta maçları tamamlandı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun ikinci haftasında 9 maç yapıldı.
- 2
Benfica, evinde Atletico Madrid'i 13. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 52. dakikada penaltıdan Angel Di Maria, 75. dakikada Alexander Bah ve 84. dakikada penaltıdan Orkun Kökçü'nün golleriyle 4-0 yendi.
- 3
Lille, sahasında Real Madrid'i 45+3. dakikada Jonathan David'in penaltıdan bulduğu golle 1-0 mağlup etti. Madrid ekibinde milli futbolcu Arda Güler, 67. dakikada oyuna dahil oldu.
-
- 4
Liverpool ise Bologna'yı konuk ettiği maçta 11. dakikada Alexis Mac Allister ve 75. dakikada Muhammed Salah'ın kaydettiği gollerle 2-0 galip geldi.
- 5
Alınan sonuçlar şöyle:
- 6
Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Atalanta (İtalya): 0-3
Girona (İspanya)-Feyenoord (Hollanda): 2-3
Liverpool (İngiltere)-Bologna (İtalya): 2-0
Leipzig (Almanya)-Juventus (İtalya): 2-3
Benfica (Portekiz)-Atletico Madrid (İspanya): 4-0
Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Monaco (Fransa): 2-2
Lille (Fransa)-Real Madrid (İspanya): 1-0
Aston Villa (İngiltere)-Bayern Münih (Almanya): 1-0
Sturm Graz (Avusturya)-Club Brugge (Belçika): 0-1
-