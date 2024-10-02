Sığınakta dua ettiler

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İsrail ordusu, İran'dan İsrail'e doğru füzeler atıldığını ve Tel Aviv başta olmak üzere ülke genelinde sirenlerin çaldığını duyurdu. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "kısa süre önce" İran'dan İsrail'e füzeler atıldığı belirtildi.

Atılan füzeler nedeniyle Tel Aviv başta olmak üzere ülkenin genelinde sirenlerin çaldığı aktarıldı.

İsraillilere "uyarıları dikkate almaları ve güvenli yerlerde kalmaları" çağrısı yapıldı.

SİREN SESLERİ DUYULUNCA

Bu açıklamanın ardından ülkenin birçok bölgesinde de siren sesleri duyuldu.

İran'ın, eski Hamas lideri İsmail Heniyye ve Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesine karşılık yaptığını belirttiği İsrail'e misilleme saldırısında dikkat çekici görüntüler ortaya çıktı.

REKLAM İran, İsrail'e doğru füzeleri ateşledi Haberi Görüntüle SIĞINAKLARDA DUA ETTİLER İran füzelerinin İsrail semalarında görünmesinin ardından sığınaklara inen İsrailli vatandaşların bir süre dua ettikleri görüldü. NİSAN'DA DA YAŞANMIŞTI İran'ın Nisan'da İsrail'e İHA ve SİHA'larla saldırmasında da benzer görüntüler yaşanmıştı. Saldırının ardından İsrail'deki kentlerde siren ve patlama sesleri duyuldu. ABD, İsrail'deki elçilik çalışanları ve ailelerini uyararak 'sığınaklara girin' çağrısında bulundu.