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        Haberler Dünya Sığınakta dua ettiler | Dış Haberler

        İran'ın füzeleri İsrail semalarında göründüğü anda İsrailli vatandaşlar sığınaklara koştu

        İsrail, İran'dan İsrail'e doğru füzeler atıldığını ve Tel Aviv başta olmak üzere ülke genelinde sirenlerin çaldığını duyurdu. İsraillilere "uyarıları dikkate almaları ve güvenli yerlerde kalmaları" çağrısı yapıldı. Sığınaklara koşan İsrailler burada dua ettiler. Yaklaşık bir buçuk saat sonra ise İsrail ordusu halkın sığınaklardan çıkabileceğini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2024 - 20:09 Güncelleme: 02.10.2024 - 20:09
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        Sığınakta dua ettiler
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        İsrail ordusu, İran'dan İsrail'e doğru füzeler atıldığını ve Tel Aviv başta olmak üzere ülke genelinde sirenlerin çaldığını duyurdu. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "kısa süre önce" İran'dan İsrail'e füzeler atıldığı belirtildi.

        Atılan füzeler nedeniyle Tel Aviv başta olmak üzere ülkenin genelinde sirenlerin çaldığı aktarıldı.

        İsraillilere "uyarıları dikkate almaları ve güvenli yerlerde kalmaları" çağrısı yapıldı.

        SİREN SESLERİ DUYULUNCA

        Bu açıklamanın ardından ülkenin birçok bölgesinde de siren sesleri duyuldu.

        İran'ın, eski Hamas lideri İsmail Heniyye ve Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesine karşılık yaptığını belirttiği İsrail'e misilleme saldırısında dikkat çekici görüntüler ortaya çıktı.

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        SIĞINAKLARDA DUA ETTİLER

        İran füzelerinin İsrail semalarında görünmesinin ardından sığınaklara inen İsrailli vatandaşların bir süre dua ettikleri görüldü.

        NİSAN'DA DA YAŞANMIŞTI

        İran'ın Nisan'da İsrail'e İHA ve SİHA'larla saldırmasında da benzer görüntüler yaşanmıştı. Saldırının ardından İsrail'deki kentlerde siren ve patlama sesleri duyuldu. ABD, İsrail'deki elçilik çalışanları ve ailelerini uyararak 'sığınaklara girin' çağrısında bulundu.

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        #israil sığınak
        #israil sığınak dua
        #haberler
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