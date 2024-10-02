Son dakika haberi İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan tehdit

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İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İran’ın düzenlediği füze saldırısından sonra ülkenin merkezindeki bir hava üssünden video yayımladı.

İran’ın saldırısına yanıt vereceklerini söyleyen Halevi, “Önemli hedeflerin yerini tespit edebilir ve bunları isabetle ve güçlü bir şekilde vurabiliriz” dedi.

İsrail Genelkurmay Başkanı, “Ortadoğu’daki her yere ulaşma ve vurma kabiliyetimiz var. Bunu henüz anlamamış düşmanlarımız yakında anlayacak” diye konuştu.

"CEVABIMIZ ACI OLACAK"

İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Danny Danon da BM Genel Merkezi'nde bir basın açıklaması yaptı.

REKLAM İran'ın, eski Hamas lideri İsmail Haniye ve Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesine karşılık yaptığını belirttiği misillemenin "savunma amaçlı olmadığını" belirten Danon, "Bu, sivil nüfusa yönelik hesaplanmış bir saldırıydı." dedi. İsrail Büyükelçisi, "İsrail, böyle bir saldırganlık karşısında sessiz kalmayacak. İsrail, karşılık verecek. Cevabımız belirleyici olacak ve evet, acı verici olacak." ifadesini kullandı. Danny Danon, İsrail'in vereceği karşılığın, "İran'ın aksine uluslararası hukuka tam olarak uygun olacağını" iddia etti.

İran'ın, İsrail'e karşı düzenlediği saldırının ardından BM Güvenlik Konseyi'ne mektup gönderme "cüretinde" bulunduğunu söyleyen Danon, bunu "küstahlık" olarak değerlendirdi. İran, söz konusu saldırıların ardından BM Güvenlik Konseyi'ne bir mektup göndererek, İsrail'e yönelik füze saldırısının "BM Şartı'nın 51. maddesine göre meşru müdafaa hakkı uyarınca" gerçekleştirildiğini belirtmişti.