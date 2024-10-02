Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.057,16 %-3,14
        DOLAR 34,2142 %0,01
        EURO 37,8272 %-0,19
        GRAM ALTIN 2.921,01 %-0,29
        FAİZ 41,62 %0,73
        GÜMÜŞ GRAM 35,23 %1,79
        BITCOIN 61.455,00 %1,10
        GBP/TRY 45,4159 %-0,15
        EUR/USD 1,1044 %-0,22
        BRENT 75,55 %2,69
        ÇEYREK ALTIN 4.775,85 %-0,29
        Haberler Ekonomi Emlak Portekiz'de kira protestoları - Emlak Haberleri

        Portekiz'de kira protestoları

        Portekiz'de halk, 22 farklı şehirde sokaklara çıkarak kira ve konut fiyatlarını protesto etti. Binlerce kişinin katıldığı gösterilerde halk, düşük fiyatlı konut ve sosyal konutların yetersizliğinden şikayet ederek hükümetten çözüm beklediklerini dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2024 - 15:19 Güncelleme: 02.10.2024 - 15:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Portekiz'de kira protestoları
        ABONE OL
        ABONE OL

        Portekiz'de barınma krizi, halkı sokağa döktü. Geçtiğimiz hafta cumartesi günü, 22 farklı şehirde kira fiyatlarını protesto etmek için gösteriler düzenlendi.

        Barınmanın anayasal bir hak olduğunu savunan göstericiler, hükümetin konut fiyatlarını düşürmek için düzenlemeler yapması gerektiğini savundu.

        Lizbon'da yapılan gösteride hazır bulunan Lizbon Belediye'sinden konuttan sorumlu meclis üyesi, mevcut yönetimin konuyla ilgili çalışmalar yaptığını belirterek, 2 bin ev teslim ettiklerini ve bin kiracı için sübvansiyon uyguladıklarını söyledi.

        Protestocular tarafından öğrencilerin ve çalışma hayatına yeni başlayan gençlerin en çok zorluk çeken kesim olduğu belirtilirken, yatırım yapması için ülkeye çağrılan yabancılara tanınan vergi indirimleri nedeniyle konut fiyatlarında artış yaşandığı savunuldu.

        Portekiz Başbakanı Luís Montenegro'nun 2030 yılına kadar 33 bin konut inşa etmek için 2 milyar euro'luk bir paket duyurmuştu ancak protestocular bu vaadi gerçekçi bulmuyor.

        YILLIK ARTIŞ YÜZDE 7,8, TÜRKİYE'DEKİ ARTIŞ YÜZDE 34,3

        Portekiz'de pandemiden sonra başlayan konut artışları 2024'te yavaşlayarak artmaya devam etti. Trading Economics verilerine göre; 2019 başından 2024'ün 2. çeyreğine kadar yüzde 61 civarında artış yaşandı. Son 1 yıllık artış ise yüzde 7,8 civarında oldu. Türkiye'de ise konut fiyatları son 1 yılda nominal olarak TCMB verilerine göre; yüzde 34,3 yükseldi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail Guterres'i "istenmeyen adam" ilan etti
        İsrail Guterres'i "istenmeyen adam" ilan etti
        İran hipersonik füze ile vurdu
        İran hipersonik füze ile vurdu
        İsrail'den yeni saldırı hazırlığı
        İsrail'den yeni saldırı hazırlığı
        İran'ın İsrail'e saldırısına dair neler biliniyor?
        İran'ın İsrail'e saldırısına dair neler biliniyor?
        Ekimde sıcaklık 28 derece! Turizmin başkentinde deniz keyfi!
        Ekimde sıcaklık 28 derece! Turizmin başkentinde deniz keyfi!
        Fatih Terim'e sürpriz talip!
        Fatih Terim'e sürpriz talip!
        Bakan Şimşek'ten 'dar gelirliye konut' açıklaması
        Bakan Şimşek'ten 'dar gelirliye konut' açıklaması
        Beşiktaş'tan sağlam savunma!
        Beşiktaş'tan sağlam savunma!
        Yeni sıcak hava dalgası geliyor!
        Yeni sıcak hava dalgası geliyor!
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        "Mal sahibini tanıyorum" yalanına kandı hem parasından hem iş yerinden oldu
        "Mal sahibini tanıyorum" yalanına kandı hem parasından hem iş yerinden oldu
        Okan Buruk kaç maç ceza alacak?
        Okan Buruk kaç maç ceza alacak?
        Hastane odasından fotoğraf
        Hastane odasından fotoğraf
        8 gün önce kaybolan kadınla ilgili cinayet şüphesi!
        8 gün önce kaybolan kadınla ilgili cinayet şüphesi!
        Kereviz suyu mucizesi! Gerçek mi, efsane mi?
        Kereviz suyu mucizesi! Gerçek mi, efsane mi?
        'Taş Devri'nden geliyor!
        'Taş Devri'nden geliyor!
        Otomotiv pazarı eylülde daraldı
        Otomotiv pazarı eylülde daraldı
        Ceza adaleti ve 3'lü temyiz sistemi
        Ceza adaleti ve 3'lü temyiz sistemi
        "Ana hedefimiz beyin göçünü beyin gücüne dönüştürmek"
        "Ana hedefimiz beyin göçünü beyin gücüne dönüştürmek"
        Ekmekle olan karmaşık ilişkimiz
        Ekmekle olan karmaşık ilişkimiz
        Habertürk Anasayfa