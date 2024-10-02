Portekiz'de kira protestoları

Portekiz'de barınma krizi, halkı sokağa döktü. Geçtiğimiz hafta cumartesi günü, 22 farklı şehirde kira fiyatlarını protesto etmek için gösteriler düzenlendi.

Barınmanın anayasal bir hak olduğunu savunan göstericiler, hükümetin konut fiyatlarını düşürmek için düzenlemeler yapması gerektiğini savundu.

Lizbon'da yapılan gösteride hazır bulunan Lizbon Belediye'sinden konuttan sorumlu meclis üyesi, mevcut yönetimin konuyla ilgili çalışmalar yaptığını belirterek, 2 bin ev teslim ettiklerini ve bin kiracı için sübvansiyon uyguladıklarını söyledi.

Protestocular tarafından öğrencilerin ve çalışma hayatına yeni başlayan gençlerin en çok zorluk çeken kesim olduğu belirtilirken, yatırım yapması için ülkeye çağrılan yabancılara tanınan vergi indirimleri nedeniyle konut fiyatlarında artış yaşandığı savunuldu.

Portekiz Başbakanı Luís Montenegro'nun 2030 yılına kadar 33 bin konut inşa etmek için 2 milyar euro'luk bir paket duyurmuştu ancak protestocular bu vaadi gerçekçi bulmuyor.

YILLIK ARTIŞ YÜZDE 7,8, TÜRKİYE'DEKİ ARTIŞ YÜZDE 34,3

Portekiz'de pandemiden sonra başlayan konut artışları 2024'te yavaşlayarak artmaya devam etti. Trading Economics verilerine göre; 2019 başından 2024'ün 2. çeyreğine kadar yüzde 61 civarında artış yaşandı. Son 1 yıllık artış ise yüzde 7,8 civarında oldu. Türkiye'de ise konut fiyatları son 1 yılda nominal olarak TCMB verilerine göre; yüzde 34,3 yükseldi.