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        Haberler Gündem Bodrum haberleri: Ekimde sıcaklık 28 derece! Turizmin başkentinde deniz keyfi

        Ekimde sıcaklık 28 derece! Turizmin başkentinde deniz keyfi!

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde yerli ve yabancı turistler, güneşli havayı fırsat bilip, denize girdi. Sıcaklığın 28'i bulduğu ilçede, deniz suyu sıcaklığı 23 derece olarak ölçüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 15:00 Güncelleme: 02.10.2024 - 15:27
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        Ekimde sıcaklık 28 derece! Turizmin başkentinde deniz keyfi!
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        Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından Bodrum'da, 'sarı yaz' hareketliliği sürüyor. Yurt genelinde sıcaklıkların yarından itibaren 3 ila 6 derece artması bekleniyor.

        GÜNEŞLİ HAVAYI FIRSAT BİLDİLER

        DHA'da yer alan habere göre hava sıcaklığının 28, deniz suyu sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü ilçede güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, Yalıçiftlik Sahili'nde denize girdi.

        GÜNEŞİN TADINI ÇIKARDILAR

        Kimileri de şezlonglara uzanıp, güneşlenmeyi tercih etti.

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        #BODRUM
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