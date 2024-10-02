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        Serinlik bitiyor! Yeni sıcak hava dalgası geliyor

        Son günlerde etkili olan serin ve yağışlı havalar, yerini neredeyse yazdan kalma günlere bırakacak. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, yeni sıcak hava dalgasının yolda olduğunu kaleme alarak, "Yarın ülke genelini etkileyecek yeni bir sıcak hava dalgası daha başlayacak. Yaz aylarında olduğu kadar sıcak olmasa da, gelecek 4 gün Türkiye genelinde ısınma hissedilir" dedi

        Giriş: 02.10.2024 - 12:32 Güncelleme: 02.10.2024 - 12:32
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        • 1

          Türkiye’de hava sıcaklıkları yeniden artmaya hazırlanıyor. Son 2 gündür içinde olduğumuz serin hava Marmara’dan ayrılıyor. Yarın ülke genelini etkileyecek yeni bir sıcak hava dalgası daha başlayacak. Yaz aylarında olduğu kadar sıcak olmasa da, gelecek 4 gün Türkiye genelinde ısınma hissedilir.

        • 2

          İstanbul’da güneşli geçecek perşembe, cuma ve cumartesi günleri sıcaklık adım adım yükselecek. En sıcak gün 5 Ekim Cumartesi, termometre gündüz gölgede 30°C olacak. Deniz kıyılarında vakit geçirmek için uygun bir hava, fakat yağmurlar da hızla ayrılıyor.

        • 3

          Karadeniz’in hem batı hem de doğusunu kuvvetli sağanak altında bırakan sistem, bu akşam etkisini yitiriyor. Doğu Karadeniz’de gelecek saatlerde beklenen yağmur nedeniyle Hopa-Rize arasında çeşitli dereler taşabilir.

        • 4

          Batı Karadeniz’de ise son 3 günde 200 mm’den fazla yağmur birikti, dik yamaçlı Karadeniz yolları bugünden itibaren heyelan/toprak kayması riski içeriyor. Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Amasya, Ankara arasındaki dağlık yollarda dikkatli seyretmekte yarar var.

        • 5

          Batı Karadeniz’de can kaybı olmadığı için şanslı sayılırız, bazı şehirlerin 6 ayda biriktirdiği yağmur sadece 72 saat gibi kısa bir sürede indi.

        • 6

          Anadolu’da geceler soğudu, en düşük sıcaklıklar dağlarda sıfırın altında düştü. Ankara’da 9°C’ye kadar soğuyan hava kış esintilerini anımsatıyor. Fakat gelecek 4-5 gün hava İç ve Doğu Anadolu’da da ısınacak. Geceler 14-15°C’ye yükselirken, Ankara gündüz 25-26°C’ye rahatça çıkacak.

        • 7

          Bu ılık sonbahar havası aynı zamanda bir yüksek basınç alanı ile geleceğinden, büyük şehirlerde hava kirliliği artacaktır. Bir süre öksürük, nefes darlığı, astım gibi hastalık şikayetleri artabilir. Düşen hava kalitesi artık her yaştan insanı etkiliyor.

        • 8

          Büyük şehirlerde yüzbinlerce egzoz, bacaların saldığı gazlar ve yakınlardaki sanayii nedeniyle hava oldukça kirli. Ülkenin özellikle güneyinde çöl üstünden esen rüzgarlar bolca tozu atmosferimize karıştırıyor.

        • 9

          Tüm bunlar insanın enerjisine de yansıyor, sabah yorgun uyanıyorsak bir kısmı geniş aralıkta dalgalanan sıcaklıklar ve hava kalitesi ile ilişkili.

        • 10

          Hava temizleyici cihazlar kullanmak iç ortamda kaliteyi yükseltebilir, sokakta ise hassas bünyeler maske kullanarak daha rahat edebilir.

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