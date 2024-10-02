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        Haberler Gündem 3. Sayfa Rojin Kabaiş ne oldu - 5 gün oldu! Metruk binalar da arandı! Rojin son durum | Son dakika haberleri

        Tam 5 gün oldu! Metruk binalar da arandı! Rojin'de son durum!

        Van'da, kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi, 21 yaşındaki Rojin Kabaiş için arama çalışmaları 5'inci günde de devam ediyor. Bugünkü çalışmalarda Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'nden gönderilen yandan taramalı sonar cihazı kullanılacak

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 10:11 Güncelleme: 02.10.2024 - 10:11
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        Tam 5 gün oldu! Metruk binalar da arandı! Rojin'de yeni gelişme!
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        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş (21), 27 Eylül akşamı kaldığı yurtta akşam yemeğini yedikten sonra dışarı çıktı.

        ARKADAŞLARI POLİSE BİLDİRDİ

        DHA'da yer alan habere göre geri dönmeyen Rojin Kabaiş’e telefonla ulaşamayan arkadaşları, 28 Eylül günü saat 12.00 sıralarında polise haber verdi. Polisin araştırmasında Kabaiş'in 27 Eylül'de saat 18.30 sıralarında Van Gölü sahiline çakıl taşı toplamaya gideceğini söylediği, birlikte gitmeyi teklif ettiği arkadaşının ise olumsuz yanıt verdiği tespit edildi.

        KİŞİSEL EŞYALARI BULUNDU

        28 Eylül'de Kabaiş'in arkadaşlarının, Van Gölü sahilinde yaptığı aramada Rojin'e ait cep telefonu, kulaklık, kek ve su bulundu; telefon incelenmek üzere polis ekiplerine teslim edildi.

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        5'İNCİ GÜNDE ARAMA SÜRÜYOR

        Telefonla konuştuğu annesine ise markete su ve kek almaya gideceğini söyleyen Rojin için polis, Jandarma Sahil Güvenlik, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekipleri 5'inci günde de çalışmalarını sürdürüyor. Van Gölü sahilinde Çevik Kuvvet polisleri, polis atlı birlikleri, göl üzerinde ise jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri tekne ve botlarla arama çalışması yapıyor.

        METRUK BİNALAR DA ARANDI

        Ekipler, sahil kenarında bulunan Bardakçı Mahallesi'nde de çalışmalarını yoğunlaştırdı. Dün mahalledeki evler, evlerin bahçeleri ve metruk binalar didik didik arandı.

        SONAR CİHAZI KULLANILACAK

        Bugünkü çalışmalarda ise Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'nden gönderilen yandan taramalı Sonar cihazı kullanılacak.

        Ekiplere takviye olarak da Bitlis'in Tatvan ilçesinden gelecek olan polis teknesi de göl üzerinde diğer ekiplere destek verecek.

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        #rojin kabaiş
        #Son dakika haberler
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