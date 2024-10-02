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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa haberleri: Nişanlısını 12 kez bıçaklamıştı! Pişkin savunma - Son dakika | Son dakika haberleri

        Nişanlısını 12 kez bıçaklamıştı! Pişkin savunma!

        Bursa'da, ayrıldığı 22 yaşındaki nişanlısı Ayşenur K.'yi takip edip, AVM otoparkında 12 yerinden bıçaklayan 23 yaşındaki Batuhan Malay, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşmasında, olayı kıskançlık nedeniyle gerçekleştirdiğini söyledi. Malay, "Hala seviyorum. Sinirlerime hakim olamadım, saldırdım. Bıçağı tutmak isteyince, ona zarar gelmesin diye keskin tarafını ben tuttum" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 13:23 Güncelleme: 02.10.2024 - 13:28
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        Nişanlısını 12 kez bıçaklamıştı! Pişkin savunma!
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        Bursa'da olay, geçen yıl aralık ayında meydana geldi. Batuhan Malay (23), ayrıldığı nişanlısı Ayşenur K.’yi (22) takip etti.

        Arkadaşlarıyla AVM’de gezerken takip edildiğini fark edip, evine gitmek üzere otoparka inen Ayşenur K., peşinden gelen Batuhan Malay ile tartışmaya başladı.

        CEBİNDEKİ BIÇAKLA 12 YERİNDEN BIÇAKLADI

        DHA'da yer alan habere göre Malay, cebindeki bıçağı çıkarıp eski nişanlısını 12 yerinden bıçakladı. Ayşenur K. hastanede tedaviye alınırken, olayın ardından kaçan ve kısa süre sonra polis merkezine giden Malay ise tutuklandı.

        "TESADÜFEN GÖRDÜM"

        ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı Bursa 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada ilk kez hakim karşısına çıkan Batuhan Malay, savunmasında, eski nişanlısını takip etmediğini, tesadüfen AVM’de gördüğünü söyledi.

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        "BIÇAĞIN KESKİN TARAFINI BEN TUTTUM"

        Ayşenur K.'yi hala çok sevdiğini ve ona zarar vermek istemediğini savunan Malay, "Erkek kardeşlerimle gezerken, kendisini başka erkeklerle görünce aldatılma duygusu hissettim. Bunu kabullenemedim. Kendisini seviyordum. 3 yıldır ilişkimiz vardı. Sinirlerime hakim olamadım, saldırdım. O, ‘Öleceğim yapma’ deyince farkına vardım ve gidip polise teslim oldum. Hatta bıçağı tutmak isteyince, ona zarar gelmesin diye bıçağın keskin tarafını ben tuttum" diye konuştu.

        GENÇ KADIN ŞİKAYETÇİ OLDU

        Malay, cezaevinde bulunduğu süre içinde dedesinin vefat ettiğini ve kardeşinin sınıfta kaldığını söyleyip tahliyesini istedi. Ayşenur K. ise arkadaşları ile AVM'ye gittiğini söyleyerek, "Takip edildiğimi fark edince babamı aradım, takip edildiğimi söyledim. Otoparka indiğimde bana saldırdı. Şikayetçiyim" dedi.

        Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

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