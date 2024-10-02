Özetle

Kereviz suyu, sağlıklı bir yaşam tarzının parçası olarak tüketildiğinde bazı faydalar sağlayabilir. Ancak, mucizevi bir tedavi olarak görülmemelidir. Sağlıklı bir beslenme için, sebzelerin bütün halinde tüketilmesi ve lifin korunması daha etkili bir yaklaşım olacaktır.

Kaynak: Healthjournal