Sabancı Holding CEO'su Alper: Ana hedefimiz beyin göçünü beyin gücüne dönüştürmek

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Türkiye çapında yeni bir sosyal girişim modelinin temellerini atan Sabancı Topluluğu, Sabancı Gençlik Seferberliği kapsamında ilk Sabancı Teknoloji ve Etki Merkezi’ni İzmir’de hayata geçirdi.

Sabancı Topluluğu şirketlerinden Enerjisa Üretim tarafından İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) bünyesinde tamamlanan Enerjisa Üretim Teknoloji ve Etki Merkezi, Uzaktan İzleme Odası ve BloombergNEF Merkezi olmak üzere iki farklı projeyi bünyesinde barındırıyor.

Öğrenciler, İYTE Enerji Sistemleri Mühendisliği Laboratuvar Binası’nda kapılarını açan Uzaktan İzleme Odası ve Makina Mühendisliği Binası’nda yer alan BloombergNEF Merkezi sayesinde, enerji sistemlerinde dijitalleşme, yapay zekâ alanında santral gözlemi, performans analizi ve ileri veri modellemesi yapabilecek; akademik bilgilerini teknoloji odaklı saha çalışmalarıyla zenginleştirebilecek.

REKLAM İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper ve Enerjisa Üretim CEO’su İhsan Erbil Bayçöl’ün yanı sıra akademisyen ve öğrencilerin katıldığı törenle kapılarını açan Enerjisa Üretim Teknoloji ve Etki Merkezi, başta İYTE bünyesinde öğrenim gören yaklaşık 2 bin yüksek lisans ve doktora öğrencisi olmak üzere, İzmir ve çevre illerdeki tüm üniversite öğrencileri, araştırmacılar, girişimciler ve geleceğin liderleri faydalanabilecek. "İZMİR'İ EĞİTİM VE BİLİM BAŞKENTİ YAPMAYI HEDEFLİYORUZ"

Törende konuşan İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran hedeflerinin bu bölgeyi İzmir'in merkezi haline getirmek olduğunu ifade etti. Baran ayrıca İzmir'i 'eğitim ve bilim başkenti' yapmayı hedeflediklerini de ifade etti. Baran konuşmasında "Yüksek teknoloji ve sürdürülebilir enerji alanlarında ülkemizin en yetenekli gençlerini yetiştirme hedefimiz doğrultusunda, yapay zekâ ve ileri veri analizleri gibi yenilikçi teknolojilerle enerji sistemlerinde dijitalleşme sağlanacak ve küresel çapta rekabet edebilecek liderler yetiştireceğiz. Bu merkez, yalnızca teknoloji ve bilim üretimi açısından değil, aynı zamanda ülkemizin ve dünyanın ihtiyaç duyduğu yenilikçi çözümleri geliştirme noktasında gençlerimize ilham verecektir" diye konuştu.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü olarak, yalnızca teknik bilgi ve beceriler kazandırmakla yetinmiyor; eleştirel düşünme becerisine sahip, kültürel ve sosyal açıdan donanımlı, çok yönlü bireyler yetiştirmek istediklerini belirten Baran "Gençlerimize, bilgiye erişim ve inovasyonla dünyayı değiştirme fırsatı sunmak, onların potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için bu gibi iş birlikleriyle imkanlar yaratıyoruz. Sabancı Topluluğu ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, sadece teknolojik ilerlemeyi değil, aynı zamanda geleceğin liderlerini yetiştirme misyonumuzu da pekiştiriyor" diye ekledi.

"HEDEFİMİZ BEYİN GÖÇÜNÜ BEYİN GÜCÜNE ÇEVİRMEK" Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper ise konuşmasında, "Bir ülkenin geleceği aslında gençlerinin zihinleri kadar aydınlıktır. Bu aydınlığın gençlerimizin zihinlerine hükmedebilmesi için yapmamız gereken çok basit bir şey var: Gençlere umut vermek ve onlara değişim yaratma güçlerini gösterebilecekleri ortamlar sağlamak. Sürekli güvendiğimizi söylemenin ötesinde, bu güveni onlara hissettirmek. Sabancı Gençlik Seferberliği, eğer sadece bir kelime ile özdeşleşecekse bu da ‘umut’ olacak. Biz gençlerimize bu umudu verebilmek için, yaklaşık 100 yıldır olduğu gibi bugün de onların yanındayız. Bugün İYTE ile başlattığımız bu yolculuğu, ülkemizin dört bir yanındaki üniversitelerimizle birlikte Türkiye’ye yayacağız. Sabancı’nın teknolojik gücünü ve inovasyon ağını gençlerimiz için seferber edeceğiz. Bu yıl içerisinde 8 merkezimiz hayata geçmiş olacak. 3 yıllık proje dönemi sonunda ise, yurt içinde 34 ilde ve 35 üniversitede, yurt dışında ise en az 2 merkezde ve 2 üniversitede olmayı; projenin sonunda en az 30 bin gence ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

Alper, ana hedeflerine yönelik olarak ise "Ana hedefimiz beyin göçünü beyin gücüne dönüştürmek" ifadelerini kullandı. "ÜLKE OLARAK EN ACİL ÇÖZÜM BULMAMIZ GEREKEN KONU YURT DIŞINA GÖÇ EDEN GENÇLER" TÜİK verilerine göre, 2023 yılında 15-34 yaş arasındaki 329 binden fazla gencin yurt dışına göç ettiğini sözlerine ekleyen Cenk Alper, "Şu anda ülke olarak bizim en acil çözüm bulmamız gereken tehdit işte bu. Biz Sabancı olarak, gençlerin, sadece çantalarını alıp arkalarına bakmadan yurt dışına gitmelerine razı değiliz, olamayız. Burada gördükleriyle, öğrendikleriyle yetinsinler demiyoruz. Biz onlara tüm teknolojimizi açalım ve en iyi fırsatları sunalım. Dünyayı kapı aralığından göreceklerine, kapıyı onlara açıp dünyadaki bilgiye, gelişmelere ve benzer imkanlara erişmelerini sağlayalım. Ve bir gün gideceklerse de ellerinde birkaç bavulla değil; zihinlerinde pırıl pırıl fikirler, kalplerinde ülke sevgisi, ama en önemlisi ceplerinde dönüş biletleriyle gitmelerini sağlayalım. Bu merkez işte tam da bu anlayışın bir göstergesi. Yüksek teknoloji enstitülerinin ülkemizdeki tek örneği olan İYTE ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği ile enerji ve iklim teknolojilerinde geleceğin liderlerini yetiştireceğiz. Bu liderler, sadece en iyi teknolojileri takip etmekle kalmayacak; burada kazandıkları bilgi birikimi ve deneyimle küresel ölçekte bu alandaki yeni teknolojilerin de geliştiricisi olacak; bu tecrübelerini ülkelerinin geleceği için seferber edecek. İş dünyası ve akademinin el ele verdiği, teorinin pratikle güçlendiği, veri odaklı düşüncenin önceliklendirildiği bu merkezde yetişecek enerji teknolojileri liderleri, dünyadaki yetenek savaşlarında ülkemize ciddi bir rekabet avantajı sağlayacak” dedi.

"ÜLKEMİZDEKİ KÜLTÜREL DÖNÜŞÜMÜN SİMGE PLATFORMLARINDAN BİRİ OLACAK" Bugün dünyada yaşanan sürdürülebilirlik ve dijital odaklı dönüşümün, en net hissedildiği alanlardan birinin de enerji ve iklim teknolojileri olduğunu ifade eden Enerjisa Üretim CEO’su İhsan Erbil Bayçöl ise, "Bu dönüşüme liderlik edebilmek için sadece kapasitenizi artırmanız, yenilenebilir enerji yatırımları yapmanız, teknolojinizi geliştirmeniz yeterli değil. Buradaki en büyük ihtiyacımız, bu dönüşümü ülkemizin geleceği için bir fırsat olarak gören, teknolojinin yapıcı gücüne inanan sorumlu liderler yetiştirebilmek. Bu merkez, ülkemize işte bu liderleri kazandıracak kültürel dönüşümün simge platformlarından biri olacak" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin yeşil enerji dönüşümüne öncülük eden Enerjisa Üretim’in 2030 yılında 7.500 MW’a ulaşma hedefini vurgulayan İhsan Erbil Bayçöl, portföyümüz içerisinde yenilenebilir enerji kurulu güç oranımız yüzde 45'e ulaştı. 1.000 MW'lık YEKA-2 projesi yatırımlarımızın da 2026'nın ilk çeyreğine kadar kademeli olarak tamamlanması ile bu oranı yüzde 58'e yükselteceğiz. YEKA-2 yatırımlarımızın önemli bir kısmının Ege Bölgesi'nde, İYTE’ye son derece yakın konumda olması da projenin burada gerçekleşmesinde önemli bir etken" dedi.

İYTE ile hayata geçirdikleri iş birliği kapsamında açılan merkezlerin, uzun soluklu bir vizyon ortaklığının ilk meyveleri olduğunu ifade eden İhsan Erbil Bayçöl, "Önümüzdeki dönemde, Urla RES gibi projelerde performans analizi ve veri analitiği çalışmalarımızı genişleterek, makine öğrenmesi ve yapay zekâ algoritmaları ile enerji verimliliğinin artırılması için yeni çalışmalar yapmayı amaçlıyoruz. Üniversite ve sanayi iş birliğiyle, enerji verimliliğini artıracak ve karbon ayak izini azaltacak yeni teknolojiler ve süreçlerin araştırılması yine gündemimizde olacak. İYTE ile birlikte uluslararası iş birliği fırsatlarının da takipçisi olurken, İYTE öğrencilerini belirlediğimiz alanlardaki uygulamalı eğitim ve staj programlarımıza dahil edeceğiz. Tüm bunlarla birlikte, öğrencilerin ‘yıkıcı inovasyon’ odaklı fikirlerini ticarileştirebilecekleri bir girişimcilik platformunu yine burada hayata geçirmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

SABANCI GÖNÜLLÜLERİ’NDEN FİDAN DİKİM ETKİNLİĞİ Sabancı Gençlik Seferberliği kapsamında açılan merkezlerin yanı sıra, organizasyon sırasında İYTE Kampüsü içerisinde peyzaj düzenlemesi ve fidan dikim etkinlikleri de gerçekleştirildi. Sabancı Gönüllüleri’nin, İYTE akademisyenlerinin ve öğrencilerin de hazır bulunduğu etkinlikle, Yabancı Diller Yüksekokulu ve 100. Yıl Parkı’na yaklaşık 100 adet çınar ağacının dikimi gerçekleştirildi. 2024’TE TOPLAM 8 TEKNOLOJİ VE ETKİ MERKEZİ AÇILACAK

Sabancı Gençlik Seferberliği kapsamında yıl sonuna kadar İzmir’le birlikte Eskişehir, Aksaray, Adana, Ankara, Kocaeli ve Trabzon’da; Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ), Aksaray Üniversitesi (ASÜ), Çukurova Üniversitesi (ÇÜ), Kocaeli Üniversitesi (KOÜ), Bilkent Üniversitesi, TOBB ETÜ ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) iş birliği ile toplam 8 Teknoloji Etki Merkezi açılacak.