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        Haberler Dünya Son dakika... İsrail, Lübnan'ın güneyindeki 24 beldeye saldıracağını açıkladı | Dış Haberler

        İsrail'den yeni saldırı hazırlığı: Lübnan'ın güneyindeki 24 beldeye saldıracak

        İsrail-Lübnan hattındaki gerilim, İsrail'in 30 Eylül akşamı Lübnan'a kara operasyonu başlatmasıyla daha da yükseldi. İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik saldırıları günlerdir sürerken, İsrail ordusu yeni saldırı hazırlığında olduğunu duyurdu ve Lübnan'ın güneyindeki 24 beldeye saldıracağını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 11:14 Güncelleme: 02.10.2024 - 11:58
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        İsrail'den yeni saldırı hazırlığı
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        İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki 24 beldeye saldıracağını açıklayarak, bölge sakinlerini Avali Nehri'nin kuzeyine gitmeleri konusunda uyarıda bulundu.

        İsrail ordusu sözcüsü Avichai Adraee, X hesabından yaptığı açıklamada, saldırıların düzenleneceği bölgeleri duyurarak, "Güvenliğiniz için evinizi derhal tahliye etmelisiniz, Avali Nehri'nin kuzeyine geçin. Hayatınızı kurtarın." ifadelerini kullandı.

        Adraee saldırıların düzenleneceği bölgeleri El-Beyada, Buyut es-Siyad, Er-Raşidiye, Maşuk, El-Bes, Şubriha, Teyr Dibbe, El-Burğuliye, Muhayyem el- Kasımiye, Nebi Kasım, Burc Rihal, El-Abbasiye, Muareke, Ayn el-Baal, Mahrune, Bafliye, Deyr Kifa, Sarife, Arzun, Derdeğiye, Dahr Bariye Cabir, Cebel el-Ades, Şuhur ve Burc eş-Şimali şeklinde sıraladı.

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        Bölgede yaşayanları güneye gitmemeleri konusunda uyaran Andraee, Hizbullah'ın askeri hedeflerine yönelik saldırılar düzenleneceği iddiasıyla, Lübnanlı sivillerden Avali Nehri'nin kuzeyine gitmelerini istedi.

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        Andraee, Lübnanlı sivillerin evlerine dönmeleri konusunda ise "Evlerinize dönmeniz için güvenli vakti size bildireceğiz." şeklinde açıklamada bulundu.

        Ek birlikler gönderildi

        İsrail ordusu Lübnan'ı işgal için başlattığını duyurduğu kara saldırısına katılmak amacıyla bir tümenin daha görevlendirdiğini bildirdi.

        Ordudan yapılan yazılı açıklamada, 36. tümenin Lübnan'a kara saldırılarına katılacağı belirtildi.

        Açıklamada, kara saldırısına katılacak tümenin tatbikat görüntüleri de paylaşıldı.

        İsrail’in Lübnan’da şiddetlenen saldırılarında 1328 kişi öldü

        Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

        Lübnan makamlarına göre, Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1328 kişi öldü.

        Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

        Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

        İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

        Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

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