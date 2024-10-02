İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki 24 beldeye saldıracağını açıklayarak, bölge sakinlerini Avali Nehri'nin kuzeyine gitmeleri konusunda uyarıda bulundu.

İsrail ordusu sözcüsü Avichai Adraee, X hesabından yaptığı açıklamada, saldırıların düzenleneceği bölgeleri duyurarak, "Güvenliğiniz için evinizi derhal tahliye etmelisiniz, Avali Nehri'nin kuzeyine geçin. Hayatınızı kurtarın." ifadelerini kullandı.

Adraee saldırıların düzenleneceği bölgeleri El-Beyada, Buyut es-Siyad, Er-Raşidiye, Maşuk, El-Bes, Şubriha, Teyr Dibbe, El-Burğuliye, Muhayyem el- Kasımiye, Nebi Kasım, Burc Rihal, El-Abbasiye, Muareke, Ayn el-Baal, Mahrune, Bafliye, Deyr Kifa, Sarife, Arzun, Derdeğiye, Dahr Bariye Cabir, Cebel el-Ades, Şuhur ve Burc eş-Şimali şeklinde sıraladı.

İsrail ordusu Lübnan'ı işgal için başlattığını duyurduğu kara saldırısına katılmak amacıyla bir tümenin daha görevlendirdiğini bildirdi.

Andraee, Lübnanlı sivillerin evlerine dönmeleri konusunda ise "Evlerinize dönmeniz için güvenli vakti size bildireceğiz." şeklinde açıklamada bulundu.

Açıklamada, kara saldırısına katılacak tümenin tatbikat görüntüleri de paylaşıldı.

İsrail’in Lübnan’da şiddetlenen saldırılarında 1328 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1328 kişi öldü.