İsrail'den 60 kat pahalıya mobil internet kullanıyoruz

REKLAM advertisement1

Taahhütleri sona eren abonelerine yüzde 300'e varan zamlar yapan operatörler sosyal medyada vatandaşların tepkisini çekmeye devam ediyor.

Yapılan fahiş zamlara rağmen operatörlerin sundukları internet hızları müşterileri tatmin etmiyor. Speedtest.net verilerine göre Türkiye mobil internet hızı bakımından değerlendirilen 111 ülke arasında 58. sırada yer alıyor. Türkiye'deki 46.37 mbps'lik hız 55.8 mbps'lik küresel ortalamanın altında yer alıyor.

Peki dünya standartlarının altında hizmet alan aboneler en azından düşük mü fatura ödüyor? Bunun cevabı net bir şekilde hayır. Cable.co.uk'in karşılaştırmalı verilerine göre 1 GB mobil internet için dünyada en düşük ücreti başta Filistin olmak üzere Orta Doğu'da katliam yapan İsrailliler ödüyor. İsrail'deki aboneler 1 GB mobil internet için ortalama 0.04 dolar ödüyor.

Şu anda Türkiye'de ise 1 GB'lik ortalama mobil internet için 2.4 dolar ödeniyor. Yani Türkler mobil internete İsraillilerin 60 katı para harcıyor. Ucuz mobil internette İsrail'i 0.09 dolarla İtalya, ve Fiji takip ediyor. Sıra Ülke 1 GB ortalama fiyat 1 İsrail $0.04 2 İtalya $0,09 3 Fiji $0,09 4 San Marino $0,10 5 Kamboçya $0,12 6 Pakistan $0,12 7 Hindistan $0,16 8 Kırgızistan $0,17 9 Fransa $0,20 10 Kolombiya $0,20 11 Haiti $0,22 12 Bangladeş $0,23 13 Sri Lanka $0,25 14 Laos $0,25 15 Rusya $0,25 16 Ukrayna $0,27 17 Endonezya $0,28 18 Uruguay $0,28 19 Moldova $0,28 20 Malezya $0,28 21 Vietnam $0,29 22 Özbekistan $0,30 23 Trinidad ve Tobago $0,32 24 Karadağ $0,32 25 Martinik $0,33 26 Samoa $0,36 27 Polonya $0,37 28 Çin $0,38 29 Malavi $0,38 30 Moğolistan $0,38 31 Nijerya $0,39 32 Brezilya $0,40 33 Gana $0,40 34 Tayland $0,41 35 Kazakistan $0,41 36 Monako $0,42 37 Nepal $0,43 38 Avustralya $0,44 39 Peru $0,45 40 Réunion $0,48 41 İspanya $0,48 42 Fransız Guyanası $0,49 43 Guadeloupe $0,49 44 Somali $0,50 45 Avusturya $0,51 46 Kuveyt $0,52 47 Finlandiya $0,52 48 Kongo Demokratik Cumhuriyeti $0,52 49 Romanya $0,54 50 Nikaragua $0,55 51 Ruanda $0,55 52 Batı Sahra $0,58 53 Sırbistan $0,58 54 Filipinler $0,59 55 Turks ve Caicos Adaları $0,59 56 Kenya $0,59 57 Birleşik Krallık $0,62 58 Singapur $0,63 59 Fas $0,63 60 Şili $0,64 61 Mısır $0,65 62 Suriye $0,67 63 Mauritius $0,67 64 Sierra Leone $0,67 65 Belarus $0,67 66 Cebelitarık $0,67 67 Kongo $0,68 68 Etiyopya $0,68 69 Danimarka $0,69 70 Tayvan $0,69 71 Jamaika $0,70 72 Butan $0,71 73 Mayotte $0,71 74 Cezayir $0,73 75 Fransız Polinezyası $0,75 76 Ürdün $0,76 77 Mozambik $0,78 78 Honduras $0,78 79 Dominik Cumhuriyeti $0,79 80 Saint Barthélemy $0,80 81 Hong Kong $0,82 82 Libya $0,82 83 Tanzanya $0,84 84 Slovenya $0,84 85 Makedonya $0,86 86 Surinam $0,95 87 Ermenistan $0,98 88 Myanmar $0,99 89 Ekvador $1,00 90 Angola $1,01 91 Afganistan $1,02 92 Bosna-Hersek $1,03 93 Paraguay $1,04 94 Saint Vincent ve Grenadinler $1,05 95 Venezuela $1,05 96 Irak $1,07 97 Saint Pierre ve Miquelon $1,07 98 El Salvador $1,08 99 İzlanda $1,08 100 Filistin $1,08 101 Burundi $1,10 102 Uganda $1,11 103 Arjantin $1,11 104 Dominika $1,11 105 Madagaskar $1,12 106 Estonya $1,15 107 Sudan $1,16 108 Guatemala $1,17 109 Fildişi Sahili $1,18 110 Hırvatistan $1,19 111 Lihtenştayn $1,19 112 Tonga $1,19 113 Namibya $1,20 114 Kosova $1,25 115 Esvatini $1,26 116 Litvanya $1,26 117 Cibuti $1,26 118 Tunus $1,28 119 Jersey $1,31 120 Bahreyn $1,31 121 Moritanya $1,32 122 Papua Yeni Gine $1,36 123 Makao $1,44 124 Man Adası $1,44 125 Togo $1,45 126 Suudi Arabistan $1,49 127 İrlanda $1,50 128 İran $1,50 129 Amerikan Samoası $1,50 130 Gine $1,51 131 Saint Kitts ve Nevis $1,54 132 Vanuatu $1,54 133 Arnavutluk $1,55 134 Saint Lucia $1,58 135 Saint-Martin (Fransa) $1,58 136 Ekvator Ginesi $1,59 137 Hollanda $1,61 138 Panama $1,63 139 Senegal $1,63 140 Kamerun $1,63 141 Nijer $1,63 142 Tacikistan $1,65 143 Guernsey $1,69 144 Lüksemburg $1,70 145 Macaristan $1,71 146 Azerbaycan $1,76 147 Portekiz $1,79 148 Güney Afrika $1,81 149 Grenada $1,81 150 Aruba $1,85 151 Kosta Rika $1,86 152 Bolivya $1,87 153 Anguilla $1,88 154 Brunei $1,89 155 Gürcistan $1,91 156 Lübnan $1,91 157 Doğu Timor $1,92 158 Umman $1,95 159 Lesoto $1,96 160 Botsvana $1,99 161 Meksika $2,03 162 Almanya $2,14 163 Maldivler $2,16 164 Komorlar $2,18 165 Belçika $2,23 166 Faroe Adaları $2,24 167 Palau $2,25 168 Montserrat $2,26 169 İsveç $2,33 170 Malta $2,36 171 Guyana $2,36 172 Benin $2,37 173 TÜRKİYE $2,40 174 Katar $2,40 175 São Tomé ve Príncipe $2,41 176 G. Kıbrıs $2,41 177 Liberya $2,50 178 Guam $2,50 179 Porto Riko $2,58 180 Cook Adaları $2,62 181 Kuzey Mariana Adaları $2,67 182 Slovakya $2,68 183 Curaçao $2,68 184 Karayip Hollanda $2,71 185 Küba $2,71 186 Gine-Bissau $2,72 187 Barbados $2,75 188 Sint Maarten $2,77 189 Yunanistan $2,79 190 Belize $2,92 191 Cocos (Keeling) Adaları $3,03 192 Nauru $3,09 193 Çek Cumhuriyeti $3,12 194 Niue $3,14 195 Kiribati $3,19 196 Antigua ve Barbuda $3,20 197 Letonya $3,21 198 Cape Verde $3,24 199 Burkina Faso $3,27 200 Bermuda $3,42 Şu anda Türk Telekom'da 1 GB internet paketi aylık 85 liraya satılıyor. Benzer paketlerde Turkcell için 87 TL, Vodafone için 60 TL ödemek gerekiyor.