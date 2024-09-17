Operatörler zamda şampiyonluğa hızda ve yatırımda kümeye oynuyorlar
Zam konusunda son derece atak davranan operatörler konu bağlantı hızına gelince dünya ortalamasının altında bir hizmet sunuyor. Özellikle sabit genişbant internet hızı Türkiye'de dünya ortalamasının yarısını bile yakalayamıyor. Bunun nedeni olarak yetersiz altyapı gösteriliyor. Operatörler lisans bedelleri dahil 17 yılda toplam 37.7 milyar dolar yatırım gerçekleştirirken, Almanya Fransa gibi nüfus bakımından Türkiye'yle karşılaştırılabilecek ülkeler yılda 14-15 milyar dolar telekom yatırımı gerçekleştiriyor
Yılbaşından bu yana, ancak özellikle de son günlerde operatörlerin taahhüt yenileyen abonelerine yaptıkları yüzde 200-300 aralığındaki zamlar konuşuluyor.
Tepkilerini sosyal medya üzerinden dile getiren vatandaşlar hem gerçekleşmiş hem de beklenen enflasyonun çok üzerindeki bu zamların yanında aldıkları hizmetin de düşük olmasından dert yanıyor.
Peki Türkiye bağlantı hızında dünyaya göre ne seviyede bulunuyor? Speedtest.net verilerine göre Türkiye'de mobil internet hızı bakımından 111 ülke arasında 58. sırada yer alıyor. Türkiye'deki 46.37 mbps'lik hız 55.8 mbps'lik küresel ortalamanın altında yer alıyor.
Sabit genişbant hızında ise Türkiye çok daha aşağı bir konumda bulunuyor. Değerlendirilen 161 ülke arasında Türkiye 106. sırada yer alıyor. Türkiye'nin 42.90 mbps'lik genişbant internet hızı 94 mbps'lik küresel ortalamanın yarısını bile yakalayamıyor.
Bunun yanında OECD verilerine göre, birlik ülkelerinde ortalama 100 mbps üzeri internet hızına sahip abonelerin oranı yüzde 18.6 iken Türkiye'de bu oran yüzde 0.6.
Ülkelere göre mobil hızlar:
Ülkelere göre genişbant sabit internet hızı:
ALTYAPI YETERSİZ
Özellikle sabit hatlardaki yavaş internetin en önemli sebeplerinden birisi yetersiz altyapı olarak gösteriliyor. Vodafone Türkiye'nin geçtiğimiz aylarda yayımladığı "Dijitalleşme Yolunda Sabit Genişbant Politikaları" raporunda yer alan bilgilere göre 90 ülkenin değerlendirildiği fiber gelişmişlik endeksinde Türkiye 50. sırada yer alıyor. Türkiye’nin Güney Kore ile aynı yoğunluğa ulaşması için fiber hattını yaklaşık 4 katına çıkararak 2 milyon kilometreye çıkarması gerekiyor. Kişi başına düşen fiber kablo bakımından Çin'i yakalaması için ise fiber hattını 7 katına çıkarması lazım.
Avrupa Birliği (AB) ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkelerinde de fiber optik altyapıları ortalama Türkiye'nin 18 katı olduğu görülüyor. Söz konusu ülkelerde fiber optik altyapı uzunluğu 100 nüfusa oranla 1.100 km iken, Türkiye'de rakam 60 km'de kalıyor.
Peki operatörler bu durumu düzeltmek için ne kadar uğraşıyor? Aşağıdaki tabloda Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom'un yıllara göre toplam gelirleri ile gerçekleştirdikleri yatırımlar yer alıyor.
17 YILDA 36.6 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM
Lisans ihalesinin yapıldığı 2015 yılında yatırımların arttığı görülürken 17 yılda yatırıma ortalama yüzde 21.5'lik bir oran ayrıldığı görülüyor. Yıllara göre ortalama dolar kuru hesaba katıldığında firmalar 2008-2024 ilk çeyrek arasında toplam 36 milyar 629 milyon dolar yatırım yapmış.
FRANSA 1 YILDA 15 MİLYAR DOLAR YATIRIM YAPIYOR
Bu yüksek gibi görünse de benzer nüfuslu Avrupa ülkelerinin çok altında bir rakam. Birleşmiş Milletler verilerine göre örneğin Almanya ve Fransa'da sırasıyla yılda ortalama 14 ve 15 milyar dolarlık telekom yatırımı gerçekleştiriliyor.
ANA OYUNCU KAMU
Burada kamunun insiyatif alarak bu yatırımları da hızlandırabileceğini belirtmek gerekiyor. Çünkü sektörün 2 büyük oyuncusu Turkcell ve Türk Telekom Türkiye Varlık Fonu (TVF) tarafından yönetiliyor. TVF'nin Turkcell'de yüzde 26.2, Türk Telekom'da ise yüzde 61.68 payı bulunuyor.
Yılın ilk çeyreğinde yapılan yatırımların gelire oranına bakıldığında Turkcell yüzde 25 ile öne çıkarken, bu firmayı yüzde 16 ile sektörün tek özel firması Vodafone takip ediyor. Türk Telekom da yüzde 16 görülse de TT Mobil'in yüzde 12'lik yatırım oranı göz önünde bulundurulduğunda bu bakımdan 3. sırada yer alıyor.
Fiber altyapısının gelişmesi için yaklaşık 10 yıldır ortak bir altyapı firmasının gerektiği zaman zaman dile getiriliyor. Vodafone Türkiye bu konuda adım atılması gerektiğini vurgulasa da özellikle altyapıyı elinde tutan Türk Telekom bu fikre hiç bir zaman sıcak yaklaşmadı.
Sektör oyuncuları hiç bir zaman kendi aralarında anlaşamazken, yatırımlar ve altyapı dünya standartlarına göre geri kalmaya devam ediyor. Bunun bedelini tüketici ve Türk ekonomisi ödüyor.