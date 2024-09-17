Hizbullah neden çağrı cihazı kullanıyor?

İsrail ile Hamas arasında 7 Ekim'de başlayan çatışmaların ardından İsrail-Lübnan hattında zaman zaman gerilim yükseliyor. Gerilimi tırmandıran son adım ise Lübnan'da Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar yaşanması oldu.

Lübnan Hizbullahı, ülke genelinde mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarının patlamasından İsrail'i sorumlu tutarak bu saldırıya karşılık vereceğini duyurdu. Şu ana kadar 8 kişi öldü, 3 bine kişi yaralandı.

Peki Hizbullah ne zamandır ve neden çağrı cihazı kullanıyor?

Reuters'ın 9 Temmuz tarihli haberine göre Hizbullah, 2000'li yılların başından beri özel, sabit hatlı bir telekomünikasyon ağı kullanıyor. Çağrı cihazlarının kullanımıyla iletişimi en temel düzeyde tutarak bağlantının kesilmesini engellemek ve takip edilmekten kaçınmayı hedefliyor.

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Cep telefonlarına ve bilgisayarlara sızma da dahil olmak üzere İsrail'in elektronik dinleme faaliyetleri, dünyanın en gelişmiş sistemleri arasında kabul ediliyor.

Hizbullah, kayıplarından ders çıkararak taktiklerini buna göre uyarladı, Hizbullah'ın operasyonlarını bilen altı kaynak, Reuters'a gizli güvenlik konularını konuşabilmek için anonim kalma şartıyla açıklamalarda bulundu.