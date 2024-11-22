Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin "Balistik füze testlerine devam ederek Rusya'nın güvenliğini sağlayacağız" derken Rus Füze Kuvvetleri Komutanı da "Yeni Rus füzesi Avrupa'nın her yerinden hedefleri vurabilir" açıklaması yaptı. Ardından Zelenskiy, Batılı ülkelere seslenerek, Putin'e savaşı genişletmekten gerçekten korkması ve eylemlerinin sonuçlarını hissetmesi için ciddi bir yanıt verilmesi gerektiğini vurguladı.

REKLAM advertisement1 Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, Rusya Savunma Bakanlığı yönetimi, askeri sanayi temsilcileri ve füze sistemleri üreticileri ile toplantı yaptı. "DÜNYADA KİMSE BUNA BENZER SİLAHA SAHİP DEĞİL" Toplantıda konuşan Putin, Rusya'nın dün, Ukrayna'nın askeri ve sanayi kompleksi tesislerinden birine saldırması esnasında, savaş koşullarında, nükleer olmayan hipersonik ekipmanlarla donatılmış "Oreşnik" isimli balistik füzenin başarıyla test edildiğini belirtti.

Putin, Rusya'nın bugün yeni tehditlerle karşı karşıya kaldığına dikkati çekerek, "Bu nedenle bu tür silahların geliştirilmesi yönündeki çalışmalar, ülkemiz için hayati önem taşıyor. Dün test edilen silah sistemi, Rusya'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin sağlam garantörü. Dünyada kimse buna benzer silaha sahip değil. Bugün dünyada bu füzeye karşı koyacak, bunu engelleyecek araç yok. Yeni silah sistemlerini test etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

"Oreşnik" füzesinin stratejik silah olmadığını ancak söz konusu silahların gücüne sahip olduğunun altını çizen Putin, bu füzenin seri üretimine geçileceği ve Rusya Stratejik Füze Kuvvetlerinin kullanımına verileceği bilgisini paylaştı. Bu tarz testleri savaş koşullarında güvenlik tehditlerine bağlı olarak sürdüreceklerini dile getiren Putin, bunun için gerekli potansiyele sahip olduklarını söyledi.

Putin, "Oreşnik'ten başka Rusya'da test edilmek üzere çalışma aşamasında bulunan birden fazla sistem var. Bu sistemler de test edildikten sonra seri üretime geçilecek. Böylece orta ve kısa menzilli silah grubuna sahip olacağız." dedi. Başkan Putin, "Oreşnik" sistemini üretenlere devlet ödülleri verileceğini dile getirdi. Ukrayna'da "özel askeri operasyonun" devam ettiğine işaret eden Putin, "Operasyonun tüm hedeflerine ulaşılacak. Rusya'nın güvenliği de sağlam şekilde sağlanacak." ifadelerini kullandı.

"OREŞNİK, AVRUPA ÇAPINDAKİ HEDEFLERİ VURABİLİR" Toplantıya katılan Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri Başkomutanı Sergey Karakayev, dünyada "Oreşnik" füzesine benzer sistemlerinin bulunmadığını belirterek, "Füzenin donatımı, mevcut ve gelecekteki füze savunma sistemlerini aşmayı garanti ediyor. Bu silah, belirlenen görev ve mesafeye bağlı olarak Avrupa çapındaki hedefleri vurabilir." değerlendirmesinde bulundu. Rusya Askeri Sanayi Komisyonu Başkan Yardımcısı Vasiliy Tonkoşurov da söz konusu sistemin kısa zamanda Rus teknoloji ürünleriyle üretildiğini dile getirdi.

ZELENSKİY: BU AÇIKÇA ULUSLARARASI BİR SUÇ Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın fırlattığı yeni Oreşnik füzesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ukrayna'nın “yeni risklere” karşı koymak için yeni hava savunma türleri geliştirmeye çalıştığını belirten Zelenskiy, “Benim adıma Ukrayna Savunma Bakanı, yeni risklere karşı hayatları koruyabilecek yeni hava savunma sistemleri konusunda ortaklarımızla görüşmeler yapıyor” dedi.

Rusya’yı suçlayan Zelenskiy, “Birileri başka ülkeleri sadece terör için değil, aynı zamanda terör eylemleri yoluyla yeni füzelerini test etmek için de kullanmaya başladığında, bu açıkça uluslararası bir suçtur” ifadelerini kullandı. BATI'YA SESLENDİ: CİDDİ BİR YANIT VERİLMELİ Zelenskiy açıklamasında Batılı ülkelere seslenerek, Putin'e savaşı genişletmekten gerçekten korkması ve eylemlerinin sonuçlarını hissetmesi için ciddi bir yanıt verilmesi gerektiğini vurguladı.

Ukraynalılara uyarıda bulunan Zelenskiy, “Savaşta başka bir yol yoktur. Yoldaş, Putin'in bizi korkutmaya çalışmaya devam edeceğinin farkında olmalıyız! Tüm gücünü bu şekilde inşa etti” açıklamasını yaptı. NE OLMUŞTU? Hafta başında Amerikan Washington Post (WP) gazetesinin iki kıdemli ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD yönetiminin, Ukrayna'ya, temin ettiği uzun menzilli ATACMS füzelerini sınırlı şekilde Rusya topraklarında kullanma imkanı tanıyacak izni verdiği belirtilmişti.

İngiliz basınında çıkan haberlerde de İngiltere'nin Ukrayna'ya temin ettiği "Storm Shadow" (Fırtına Gölgesi) uzun menzilli seyir füzelerinin ilk kez Rus topraklarında kullanıldığı belirtilmişti. Söz konusu füzelerin, 250 kilometrenin üzerinde menzile sahip olduğu biliniyor. Rusya Devlet Başkanı Putin ise dün Rus ordusunun Amerikan ve İngiliz uzun menzilli silahlarının kullanımına cevap olarak, Ukrayna'nın askeri ve sanayi kompleksi tesislerinden birine bir saldırı gerçekleştirdiğini ve bu saldırılar esnasında Rus orta menzilli füze sistemlerinden birinin, savaş koşullarında, nükleer olmayan hipersonik ekipmanlarla donatılmış bir balistik füzeyle test edildiğini bildirmişti.

Putin, Rus topraklarına yönelik silahlarını kullanmasına izin veren ülkelere karşı kendi silahlarını kullanma hakkına sahip olduklarını vurgulayarak, "Askeri birliklerini Rusya'ya karşı kullanma planları yapan ülkelerin yönetici elitlerine bunu ciddi olarak düşünmelerini tavsiye ediyorum." ifadelerini kullanmıştı. RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANI LAVROV: DEMOKRATLARIN PİSLİK YAPMA ÇABALARI BUGÜN DE GÖZLEMLENİYOR Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'de mevcut Joe Biden yönetiminin, gitmeden önce Başkan seçilen Donald Trump'a Ukrayna konusunda kötü miras bırakmaya çalıştığını belirterek "Demokratların pislik yapma çabaları bugün de gözlemleniyor." dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov ile Belarus Dışişleri Bakanı Maksim Rıjenkov, Belarus'un Brest kentinde bir araya geldi. REKLAM Lavrov ve Rıjenkov, toplantıda yaptırımlara karşı önlem alınması konusunda bildiri dahil bazı belgeler imzaladı. İki bakan, toplantının ardından basın toplantısı düzenledi. NÜKLEER OLMAYAN HİPERSONİK EKİPMANLARLA DONATILMIŞ "OREŞNİK" BALİSTİK FÜZE FIRLATILDI Basın toplantısında konuşan Lavrov, Rusya'nın dün, Ukrayna'nın askeri ve sanayi kompleksi tesislerinden birine saldırması esnasında, savaş koşullarında, nükleer olmayan hipersonik ekipmanlarla donatılmış "Oreşnik" balistik füzenin fırlatıldığına dikkati çekti.

Lavrov, "(Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy, bundan korktu ve sahiplerini, Rusya karşısında silahsız bırakmakla suçladı. Bu, yararlı bir sonuç. Çünkü gerçeğe daha yakın olmak, bu tehlikeyi hissetmek faydalı." diye konuştu. Biden yönetiminin eylemlerini değerlendiren Lavrov, Ukrayna'ya temin edilen Kara Taktik Füze Sistemleri (ATACMS) füzeleri ile "Storm Shadow" (Fırtına Gölgesi) uzun menzilli seyir füzelerinin saldırılarda kullanıldığına işaret ederek "Burada, bir sonraki yönetime mümkün olduğu kadar kötü bir miras bırakma unsuru var." dedi.

REKLAM OBAMA'YI HATIRLATTI Lavrov, eski ABD Başkanı Barack Obama'nın 2016'da Trump göreve başlamadan önce Rus diplomatlarını sınır dışı ettiğini anımsatarak "Demokratların pislik yapma çabaları bugün de gözlemleniyor." ifadesini kullandı. Rusya'nın nükleer doktrininin güncellendiğine dikkati çeken Lavrov, bu doktrinin içeriğinin Rusya-Belarus Birlik Devleti kapsamındaki anlaşmalarıyla senkronize edildiğini dile getirdi.

Belarus Dışişleri Bakanı Rıjenkov da Batı'nın Belarus'a yönelik baskı kurarak yıkıcı eylemlerde bulunduğunu belirterek "Bu, Belarus devletinin varoluşu süresince devam ediyor." dedi. RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINDA SON DURUM Rusya İnsan Hakları Yüksek Komiseri Tatiyana Moskalkova, çatışmaların devam ettiği Rus toprağı Kursk bölgesinin 46 sakininin Ukrayna'dan geri alındığını bildirdi. Moskalkova, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, "Ukrayna tarafıyla yapılan müzakere sonucu Kursk bölgesi sakinlerinden 46 kişi, Ukrayna'dan Rusya'ya geri döndü. Bunların 12'si çocuk." ifadelerini kullandı.

Bunun Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi, savunma ve dışişleri bakanlıkları ile Belarus'un ilgili kurum çalışanlarının etkileşimi sayesinde gerçekleştiğini belirten Moskalkova, bu vatandaşların Ukraynalı askerlerce Kursk bölgesinden Ukrayna'ya götürüldüğüne dikkati çekti. REKLAM Ukraynalı askerlerin, ağustos başında Rus toprağı Kursk bölgesine girmesinin ardından iki ülke orduları arasında başlayan çatışmalar devam ediyor.