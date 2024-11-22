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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu hakim karşısına çıkıyor: Duruşmaya eşi ve çocuklarıyla katılacak | Son dakika haberleri

        Kemal Kılıçdaroğlu hakim karşısına çıkıyor: Duruşmaya eşi ve çocuklarıyla katılacak

        CHP eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugün hakim karşısına çıkıyor. Eşi ve çocuklarının da katılacağı duruşmayı Özgür Özel ve Mansur Yavaş da takip edecek

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 22.11.2024 - 09:31 Güncelleme: 22.11.2024 - 09:31
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        Kılıçdaroğlu hakim karşısına çıkıyor
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        CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında siyasi yasak ve 11 yıl 8 ay hapis istenen dava kapsamında bugün hakim karşısına çıkacak.

        Eşi ve çocuklarıyla duruşmaya katılacak olan Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yalnız bırakmayacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, Almanya'daki bir panel dolayısıyla yurt dışında olacağı için duruşmaya katılmayacak.

        CHP eski lideri Kılıçdaroğlu cuma günü, hakkında siyasi yasak ve 11 yıl 8 aya kadar hapis cezası istenen davanın duruşmasına katılacak. Kılıçdaroğlu kararını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

        Kılıçdaroğlu'nun duruşmaya katılma kararını duyurmasından sonra CHP Lideri Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başta olmak üzere birçok isimden destek mesajı geldi. Davanın duruşmasına Kılıçdaroğlu’nun eşi ve çocukları da katılacak.

        ÖZEL VE YAVAŞ DURUŞMAYA KATILACAKLARINI AÇIKLADI

        Hem Özel hem de Yavaş, duruşmaya katılacaklarını açıkladı. Ayrıca destek açıklamasında bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın da duruşmaya katılması bekleniyor.

        İMAMOĞLU DURUŞMAYA KATILAMAYACAK

        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, "adil bir demokrasi için" paneline katılmak için Almanya’ya gitti. Yurtdışında olduğu için Kılıçdaroğlu'nun duruşmasına katılamayacak. Söz konusu dava 17-25 Aralık sürecinde Kılıçdaroğlu'nun dönemin Başbakanı Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle açılmıştı. Kılıçdaroğlu'nun duruşması saat 14'te 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilecek.

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