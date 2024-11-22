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        Haberler Gündem Hemşire Selen Bilgin’in otopsi detayları ortaya çıktı | Son dakika haberi

        25 yaşındaki hemşire Selen Bilgin’in otopsi detayları ortaya çıktı!

        Yenidoğan çetesi soruşturmasında kapatılan Özel Birinci Hastanesi'nde, 7 ay önce kendisine enjekte edilen iğne sonucu hayatını kaybeden hemşire Selen Bilgin'in otopsi raporunda detaylar ortaya çıktı. "Çoklu ilaç intoksikasyonu" sonucu hayatını kaybettiği belirtilen raporda hemşire Selen'in kanında, ameliyat öncesi hastaları uyutmak için kullanılan ilacın etken maddesi bulundu. Başlatılan soruşturmanın fezlekesi de tamamlandı. Şüpheli doktor Fatih Akın hakkında 'olası kastla öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi

        Giriş: 22.11.2024 - 14:24 Güncelleme: 22.11.2024 - 15:26
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        25 yaşındaki hemşire Selen Bilgin'in otopsi detayları ortaya çıktı!
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        İstanbul Beylikdüzü'nde, 13 Mayıs 2024 tarihinde Yenidoğan Çetesi'ne yönelik açılan dava kapsamında kapatılan Özel Birinci Hastanesi'nde hayatını kaybeden hemşire Selen Bilgin'in (25) ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanarak fezleke hazırlandı.

        OTOPSİ RAPORU ORTAYA ÇIKTI

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, biten soruşturmada Selen’in otopsi raporunun da detayları ortaya çıktı.

        SELEN’İN KANINDA "PROPOFOL" BELİRLENDİ

        Hazırlanan otopsi raporunda, hemşire Selen Bilgin’in tetkik sonuçlarının detaylarına yer verildi. Çıkan tetkik sonuçlara göre, Selen’in kanında ameliyat öncesi hastanın uyutulması için kullanılan ilacın etken maddesi bulundu.

        SELEN DE UYUŞTURUCUYA RASTLANMADI

        Hazırlanan otopsi raporunda, Selen’in kanında uyuşturucu veya uyarıcı maddenin bulunmadığı belirtildi. Yapılan inceleme sonucunda Selen Bilgin’in ölümü, "Çoklu ilaç intoksikasyonu" sonucu meydana geldiği belirtildi.

        SORUŞTURMA TAMAMLANDI

        Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma tamamlandı. Hazırlanan fezlekede, Selen Bilgin'in babası Serkan ve annesi Nergül Bilgin müşteki olarak yer alırken, doktor Fatih Akın ise şüpheli olarak yer buldu.

        ŞÜPHELİ DOKTOR ODADAN PANİKLE ÇIKIYOR

        Fezlekede, 13 Mayıs 2024 tarihinde Selen Bilgin'in kapatılan Özel Birinci Hastanesi'nde dedesinin yanında refakatçi olarak kaldığı ifade edildi. Bilgin'in olay günü aynı hastanede anestezi uzmanı olarak çalışan daha önceden tanıştığı doktor Fatih Akın'ın odasına gittiği fezlekede kaydedildi. Yapılan kamera görüntüsü incelemelerinde Fatih Akın'ın Selen Bilgin'in odaya girmesinden 1 saat sonra heyecanlı bir şekilde telefonla konuşarak odadan çıktığı da fezlekede belirtildi.

        "TEDAVİ AMACIYLA HAREKET ETMEDİ" MÜEBBET İSTENDİ

        Fezlekede; Fatih Akın'ın her ne kadar doktor olarak görev yapıyor ise de olayın meydana gelişi ve Selen Bilgin'in ölümüne sebebiyet veren ilaç verilmesi olayında tedavi amacı ile hareket etmediği aktarıldı. Akın'ın "olası kastla öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

        Hazırlanan fezleke iddianame düzenlenmesi için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

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        #Selen Bilgin
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