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        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Futbol Takımı'nın play-off'taki rakibi belli oldu - Futbol Haberleri

        A Milli Futbol Takımı'nın play-off'taki rakibi belli oldu

        UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler'in ardından ikinci sırada kalan A Milli Futbol Takımı, A/B play-off turunda Macaristan ile eşleşti. Milli takım, ilk maçında 20 Mart 2025'te Macaristan'ı konuk edecek. Ay-yıldızlılar, rakibiyle 23 Mart 2025'te de deplasmanda karşılaşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2024 - 14:25 Güncelleme: 22.11.2024 - 15:13
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        • 1

          UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler'in ardından ikinci sırada kalan A Milli Futbol Takımı, A/B play-off turunda Macaristan ile eşleşti.

        • 2

          İsviçre'nin Nyon kentindeki kura çekiminde A/B play-off turunda eşleşmeler belli oldu. Milli takım, A Ligi'ne yükselmek için Macaristan'la mücadele edecek.

          A/B play-off turundaki eşleşmeler şu şekilde:

          Türkiye-Macaristan

          Ukrayna-Belçika

          Avusturya-Sırbistan

          Yunanistan-İskoçya

        • 3

          Milli takım, ilk maçında 20 Mart 2025'te Macaristan'ı konuk edecek. Ay-yıldızlılar, rakibiyle 23 Mart 2025'te de deplasmanda karşılaşacak.

        • 4

          MACARİSTAN A GRUBU'NDA NE YAPTI?

          A Ligi 3. Grup'ta Almanya, Hollanda, Bosna Hersek'li grupta Macaristan; 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 6 puanla 3. sırayı kaptı. 4 gol kaydeden Macaristan, 11 golü ağlarında gördü.

        • 5

          Kurada A Ligi'nin çeyrek ve muhtemel yarı final ile A, B, C ve D liglerinin play-off eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

          A Ligi çeyrek final

          Danimarka-Portekiz

          Hollanda-İspanya

          Hırvatistan-Fransa

          İtalya-Almanya

          A Ligi muhtemel yarı final:

          Hollanda-İspanya/Hırvatistan-Fransa

          İtalya-Almanya/Danimarka-Portekiz

        • 6

          B/C play-off eşleşmeleri:

          Kosova-İzlanda

          Bulgaristan-İrlanda Cumhuriyeti

          Ermenistan-Gürcistan

          Slovakya-Slovenya

        • 7

          C/D play-off eşleşmeleri:

          Cebelitarık-Letonya

          Malta-Lüksemburg

        • 8
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