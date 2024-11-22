A Milli Futbol Takımı'nın play-off'taki rakibi belli oldu
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler'in ardından ikinci sırada kalan A Milli Futbol Takımı, A/B play-off turunda Macaristan ile eşleşti. Milli takım, ilk maçında 20 Mart 2025'te Macaristan'ı konuk edecek. Ay-yıldızlılar, rakibiyle 23 Mart 2025'te de deplasmanda karşılaşacak
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UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler'in ardından ikinci sırada kalan A Milli Futbol Takımı, A/B play-off turunda Macaristan ile eşleşti.
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İsviçre'nin Nyon kentindeki kura çekiminde A/B play-off turunda eşleşmeler belli oldu. Milli takım, A Ligi'ne yükselmek için Macaristan'la mücadele edecek.
A/B play-off turundaki eşleşmeler şu şekilde:
Türkiye-Macaristan
Ukrayna-Belçika
Avusturya-Sırbistan
Yunanistan-İskoçya
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Milli takım, ilk maçında 20 Mart 2025'te Macaristan'ı konuk edecek. Ay-yıldızlılar, rakibiyle 23 Mart 2025'te de deplasmanda karşılaşacak.
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MACARİSTAN A GRUBU'NDA NE YAPTI?
A Ligi 3. Grup'ta Almanya, Hollanda, Bosna Hersek'li grupta Macaristan; 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 6 puanla 3. sırayı kaptı. 4 gol kaydeden Macaristan, 11 golü ağlarında gördü.
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Kurada A Ligi'nin çeyrek ve muhtemel yarı final ile A, B, C ve D liglerinin play-off eşleşmeleri şu şekilde oluştu:
A Ligi çeyrek final
Danimarka-Portekiz
Hollanda-İspanya
Hırvatistan-Fransa
İtalya-Almanya
A Ligi muhtemel yarı final:
Hollanda-İspanya/Hırvatistan-Fransa
İtalya-Almanya/Danimarka-Portekiz
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B/C play-off eşleşmeleri:
Kosova-İzlanda
Bulgaristan-İrlanda Cumhuriyeti
Ermenistan-Gürcistan
Slovakya-Slovenya
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C/D play-off eşleşmeleri:
Cebelitarık-Letonya
Malta-Lüksemburg
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