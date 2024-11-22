Yolun kenarında yürürken gelen ölüm!
Diyarbakır'da, caddede yürüyen 60 yaşındaki Recep Aydoğdu, birden yere yığıldı. O anlar kameraya yansırken, kalp krizi geçirdiği belirlenen Aydoğdu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Aydoğdu'nun cenazesi, yakınlarına teslim edilerek Dereli Mahallesi'nde toprağa verildi
Diyarbakır'da yürek yakan olay, dün Hani ilçesi Hükümet Caddesi'nde meydana geldi. Recep Aydoğdu (60), kaldırımda yürürken bir an duraksadıktan sonra yola inerek tekrar yürümeye başladı.
ÇEVREDEKİLER İHBARDA BULUNDU
DHA'daki habere göre Aydoğdu, birkaç adım attıktan sonra yere yığıldı. O anlar kameraya yansırken, çevredekiler Aydoğdu'nun yanına gelerek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Hastaneye kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Aydoğdu, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI
Aydoğdu'nun cenazesi, yakınlarına teslim edilerek Dereli Mahallesi'nde toprağa verildi.