Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Recep Aydoğdu Yolun kenarında yürürken gelen ölüm | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Yolun kenarında yürürken gelen ölüm!

        Diyarbakır'da, caddede yürüyen 60 yaşındaki Recep Aydoğdu, birden yere yığıldı. O anlar kameraya yansırken, kalp krizi geçirdiği belirlenen Aydoğdu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Aydoğdu'nun cenazesi, yakınlarına teslim edilerek Dereli Mahallesi'nde toprağa verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 11:56 Güncelleme: 22.11.2024 - 14:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yolun kenarında yürürken gelen ölüm!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Diyarbakır'da yürek yakan olay, dün Hani ilçesi Hükümet Caddesi'nde meydana geldi. Recep Aydoğdu (60), kaldırımda yürürken bir an duraksadıktan sonra yola inerek tekrar yürümeye başladı.

        ÇEVREDEKİLER İHBARDA BULUNDU

        DHA'daki habere göre Aydoğdu, birkaç adım attıktan sonra yere yığıldı. O anlar kameraya yansırken, çevredekiler Aydoğdu'nun yanına gelerek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Hastaneye kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Aydoğdu, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

        Aydoğdu'nun cenazesi, yakınlarına teslim edilerek Dereli Mahallesi'nde toprağa verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Diyarbakır
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Play-off'taki rakibimiz belli oldu
        Play-off'taki rakibimiz belli oldu
        AKOM'dan İstanbul uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul uyarısı!
        Bitcoin'den 305 milyon dolar kâr etti
        Bitcoin'den 305 milyon dolar kâr etti
        İlk transfer Jakobs!
        İlk transfer Jakobs!
        25 yaşındaki hemşire Selen Bilgin’in otopsi detayları ortaya çıktı!
        25 yaşındaki hemşire Selen Bilgin’in otopsi detayları ortaya çıktı!
        1951 model 'Efsane'yi orijinal haliyle koruyor
        1951 model 'Efsane'yi orijinal haliyle koruyor
        Eski eşler köşe kapmaca oynadı
        Eski eşler köşe kapmaca oynadı
        Kış aylarında metabolizmayı hızlandırmanın yolları
        Kış aylarında metabolizmayı hızlandırmanın yolları
        Trump sonrası ABD'yi terk etti
        Trump sonrası ABD'yi terk etti
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Hangi ülkeler Netanyahu için tutuklama emrini uygulayacak?
        Hangi ülkeler Netanyahu için tutuklama emrini uygulayacak?
        Yolun kenarında yürürken gelen ölüm!
        Yolun kenarında yürürken gelen ölüm!
        Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!
        Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!
        Ünlü tabloların ardındaki şaşırtıcı sırlar!
        Ünlü tabloların ardındaki şaşırtıcı sırlar!
        Türkiye'de dünyadan 5 yıl önde olacak
        Türkiye'de dünyadan 5 yıl önde olacak
        İşte Narin soruşturmasındaki o halılar! İkinci kez incelendi
        İşte Narin soruşturmasındaki o halılar! İkinci kez incelendi
        "Sevk zincirini kırıp 45 dakikada hastaya uygun hastaneyi buluyoruz!"
        "Sevk zincirini kırıp 45 dakikada hastaya uygun hastaneyi buluyoruz!"
        Çorba bin TL, kayak ne kadar?
        Çorba bin TL, kayak ne kadar?
        Arjantin'de rakamlar iyi, halk huzursuz, Milei umutlu
        Arjantin'de rakamlar iyi, halk huzursuz, Milei umutlu
        "Adalet dostlarıyla yolumuza devam ediyoruz"
        "Adalet dostlarıyla yolumuza devam ediyoruz"
        Habertürk Anasayfa